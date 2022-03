Neue Farben für das iPhone, die Cases sowie Armbänder, Apple TV+ mit Friday Night Baseball

Apple TV+ mit Baseball Friday Night

Apple TV+ spielt im Dienste-Portfolio von Apple keine ganz unbedeutende Rolle: Der Service ist fester Bestandteil jedes Apple-One-Bundles und Cupertino wird nicht müde, auf die zahlreichen Auszeichnungen und Preise für die durchaus hochwertig produzierten Serien und Filme hinzuweisen. Bereits seit einiger Zeit kursierten Gerüchte, dass Apple auch Sportveranstaltungen für den Service bringt – dem ist nun tatsächlich so. Wer mit dem Kauf eines iPhone 13 liebäugelt, erhält zudem eine größere Auswahl an Finishes.Das neueste Event startete mit Apple TV+: Tim Cook sprach über zahlreiche preisgekrönte Serien und zeigte Ausschnitte wichtiger Produktionen, darunter, welches für drei Oscars nominiert wurde. Wer sich für Baseball begeistert, kommt wohl nicht mehr um den Dienst herum: Immer freitags findet die Übertragung von zwei Spielen statt – und zwar exklusiv für den Service, der bislang gänzlich auf Live-Übertragungen verzichtete.Der YouTuber Luke Miani behauptete, Apple werde das iPhone in einer neuen Farbvariante vorstellen – er sollte recht behalten. Tatsächlich erhält das iPhone ein weiteres Finish: Käufer eines iPhone 13 können nun auch die Option „Green“ wählen, beim Pro-Modell handelt es sich um einen etwas anderen Ton namens „Alpine Green“. Apple nimmt Vorbestellungen ab Freitag entgegen, die Geräte werden ab dem 18. März ausgeliefert.An den Preisen ändert sich selbstverständlich nichts: Das iPhone 13 kostet mindestens 899 Euro (128 GB), für das Pro-Modell werden mindestens 1.149 Euro fällig.Die Frühlingskollektion für die neuen Silikonhüllen ist da: Ab sofort stehen insgesamt ein Dutzend unterschiedliche Farbvarianten zur Auswahl. Zu den Neuzugängen zählen die Cases in den Farben Zitronenschale, Dunstblau, Eukalyptus sowie Nektarine. Auch bei den Armbändern für die Apple Watch kehrt keine Langeweile ein: Die meisten der oben genannten Farben sind auch hier anzutreffen. Beim geflochtenen Solo Loop haben Käufer ab sofort vier weitere Möglichkeiten zur Auswahl: Flamingo, Polarstern, Signalgrün und Abyssblau sind neu. Silikon Case für das iPhone 13 für 55 Euro im Apple Online Store Sportarmband (41 mm) für die Apple Watch für 49 Euro im Apple Online Store Geflochtenes Solo Loop (45 mm) für die Apple Watch für 99 Euro im Apple Online Store