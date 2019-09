Apple TV+: Apple zeigt die erste Folge der Comedy-Serie "Dickinson"

Schauspielerinnen waren anwesend

Die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts

Großes Budget für die Ausstattung

Apple TV+ startet am 1. November

Viel Applaus gab es jetzt bei der öffentlichen Vorführung der ersten Folge der Comedy-Serie "Dickinson", welche ab 1. November zum Startangebot von Apple TV+ gehört. Das Publikum in einem Kino in Lower Manhattan zeigte sich angetan von der Umsetzung der Lebensgeschichte der bekannten US-amerikanischen Poetin.Apple zeigte die 30-minütige Episode im Rahmen des Tribeca TV-Festivals. Anwesend waren unter anderem die Schauspielerinnen Hailee Steinfeld, welche Emily Dickinson darstellt, und Jane Krakowski, in der Serie die Mutter der Dichterin. Auch Showrunner Alena Smith stand dem Publikum nach der Vorführung Rede und Antwort, berichtet AppleInsider. Die Produzentin erklärte unter anderem, weshalb sie das Leben der erst nach ihrem Tod bekannt gewordenen Poetin interessiere: "Sie brach alle gesellschaftlichen Regeln, die zu ihrer Zeit galten", so Smith. Emily Dickinson sei deshalb genau die richtige Serienfigur für eine "verrückte Zeit wie die unsere.""Dickinson" erzählt Episoden aus dem Leben der Poetin und richtet einen humoristischen Blick auf die amerikanische Gesellschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dabei schreckt Apple, wie das Publikum in New York feststellen konnte, entgegen vielfach geäußerter Erwartungen durchaus nicht vor vereinzelten drastischen Dialogen und Sexszenen zurück. Zumindest die erste Episode enthielt eine solche, auch ein ausdrucksstarkes Schimpfwort war zu vernehmen. Berichten zufolge thematisiert die Serie zudem im weiteren Verlauf eine der Dichterin nachgesagte lesbische Beziehung zu ihrer Schwägerin.Die Preview zeigte darüber hinaus, dass Apple offenbar ein großes Budget für die Ausstattung der Serie zur Verfügung gestellt hat. Aufwändige Kostüme prägen das Bild, die Szenenbilder atmen den Geist der Mitte des 19. Jahrhunderts, Für die Schauspielerinnen bedeutete das allerdings zuweilen Schwerstarbeit: Das Agieren in Korsetts machte die Arbeit nicht gerade leichter.Apple TV+ geht am 1. November dieses Jahres an den Start, der Streamingdienst kotet 4,99 Euro pro Monat als Familien-Abonnement. Die kostenlose Probezeit ist mit sieben Tagen vergleichsweise kurz. Ob Apple wie etwa Netflix alle Episoden einer Serie gleichzeitig zur Verfügung stellt, ist nicht bekannt. Es könnte also auch sein, dass jeweils nur eine neue Folge pro Woche freigegeben wird.