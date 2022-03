Apple Store down – der Event-Tag geht los!

Neue Hardware damit sicher

Beim Mac stehen ebenfalls Neuerungen an

Mac Studio bleibt spannend

Für mehrere Stunden ist es nicht mehr möglich, im Apple Online Store eine Bestellung aufzugeben. Bis zum Start des Events ist es zwar noch etwas hin, das vorproduzierte Video beginnt um 19 Uhr unserer Zeit, dennoch deaktivierte Apple den Store bereits. Wer gerade eben den Plan in die Tat umsetzen wollte, jetzt direkt bei Apple ein neues Produkt zu ordern, steht wie so oft an Event-Tagen vor verschlossenen Toren . Stattdessen begrüßt Apple nur mit dem gut bekannten Hinweis, man aktualisiere den Store gerade - und der Kunde möge bitte später noch einmal vorbeisehen. Die Grafik dazu ist ebenfalls bestens bekannt, es handelt sich um die mehrfarbigen Silhouetten des Apple-Logos. Erst kurz nach Ende der heutigen Veranstaltung kehrt der Store wieder zurück – also vermutlich gegen 20:30 Uhr.Damit bestätigte Apple, dass es heute mindestens ein neues Produkt gibt, das man direkt bestellen kann. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um ein oder zwei neue iPad-Modelle, außerdem soll das iPhone 13 in neuen Farbvarianten bereitstehen. Auch die Präsentation des iPhone SE 3 mit 5G-Anbindung gilt als weitgehend sicher, seit Monaten sprechen Berichte bereits von einer Vorstellung im März oder April.Damit nicht genug, hofft die Apple-Welt aber auch noch auf spannende Neuerungen beim Mac. Vor allem das runderneuerte MacBook Air mit M2-Chips steht ganz oben auf der Liste der wahrscheinlichen Vorstellungen, gleichzeitig sprach die Gerüchteküche vom Mac mini M2 sowie MacBook Pro 13" mit M2-Chips. Den neuen Macs könnten zudem neue Displays zur Seite gestellt werden.Ob hingegen heute schon der bis dato leistungsfähigste Mac erscheint, zwei Berichte der letzten Tage hatten den "Mac Studio" detailliert beschrieben, bleibt hingegen spannend. Hoffnungen auf einen iMac Pro sollte man sich hingegen eher nicht mehr machen, angeblich hat Apple die Produktlinie auf das kommende Jahr verschieben. Selbiges gilt für den Mac Pro, der ebenfalls wohl erst 2023 auf den Markt kommt.