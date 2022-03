Video: Design des "Mac Studio" geleakt? Vorstellung zum "Peek Performance"-Event?

YouTuber hat angeblich Informationen zum Design

Mac Studio und Studio Display

M1 Max mit noch mehr Kernen?

Schon vor mehr als einem Jahr hatte Bloomberg darüber berichtet, dass Apple sowohl einen großen als auch einen kleinen Mac Pro plant. Gemeint war damit nicht nur die Ausstattung, sondern zudem das Gehäuse selbst. Während es einerseits ein weitgehend konventionelles Tower-Gehäuse geben soll, handle es sich bei der zweiten Ausführung eher um eine Art Würfel – sozusagen als inoffiziellen Nachfolger des einstigen Power Mac G4 Cube. In den vergangenen Monaten war oft die Rede davon, Apple setze möglicherweise auf die bekannte Bauform des Mac mini. Dieser kann angesichts der groß dimensionierten Kühler immerhin deutlich mehr Abwärme vertragen, als der reguläre M1 verursacht. Wenn die Abmessungen aber noch etwas wachsen, böte das zusätzliches Potenzial.Nun will ein bekannter YouTuber aus verlässlichen Quellen Informationen erhalten haben, für welches Design sich Apple entschieden hat. Demnach handelt es sich beim Mac Studio zwar um mehr als nur den bisherigen Mac mini mit potenterem Innenleben, das Gehäuse nimmt aber dennoch deutliche Anlehnungen. Luke Miani zufolge lässt sich der Mac Studio wohl am besten mit "mehrere gestapelte Mac mini" beschreiben. Die Standfläche bleibt gleich, die Höhe legt aber deutlich zu. Auf den folgenden beiden Bildern sieht man einen Vergleich des aktuellen Mac mini sowie des Mac Studio – sofern Mianis Informationen korrekt sind:Den Quellen des YouTubers zufolge soll die Präsentation schon auf dem "Peek Performance"-Event stattfinden. Das Wortspiel aus "peek" und "peak" könnte demnach tatsächlich dafür stehen, dass es am 8. März den bis dato schnellsten Mac zu sehen gibt – zusätzlich zu verschiedenen M2-Macs. Zum Mac Studio gebe es außerdem noch das komplett neue Studio Display mit einer Diagonale von 27". Dieses setze wohl nicht auf Mini-LED, womit Miani dem heutigen Wortbeitrag von Ming-Chi Kuo zustimmt. Informationen zum Preis hat er nicht, dass es möglicherweise 1000 Dollar sind, ist nur eine persönliche Einschätzung.Den bisherigen Berichten zufolge dürfte das Gerät einen Chip erhalten, der noch mehr Kerne als ein M1 Max aus dem aktuellen MacBook Pro aufweist. Das größere Gehäuse ermöglicht es dabei, zusätzliche Wärme abzuführen. Ende letzter Woche hatte 9to5mac gemeldet, Apple arbeite an zwei verschiedenen Ausführungen. Eine davon setze auf den regulären M1 Max, eine andere hingegen auf die "Super Power"-Version , von der kürzlich auch Mark Gurman gesprochen hatte.