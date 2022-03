Genau wie das iPad Pro: Kommt heute das iPad Air mit M1-Chip?

iPad Air auch mit M1

iPad Pro der 6. Generation stellt Abstand wieder her

Die aktuelle Generation des iPad Air stellte Apple im September 2020 vor. Vom Design her erinnert die vierte Generation stark an die iPad-Pro-Modellreihe – und auch einige Funktionen erbte das iPad Air von der Pro-Linie: Beispielsweise lässt sich am aktuellen iPad Air der Apple Pencil der zweiten Generation betreiben und auch das Magic Keyboard wird vom derzeitigen iPad Air unterstützt. Als Prozessor bringt das aktuelle Modell den Apple A14 Bionic Chip mit zwei Performance- und vier Effizienz-Kernen mit.9to5Mac.com will nun erfahren haben, dass Apple auf dem heutigen "Peek Performance"-Event die fünfte Generation des iPad Air vorstellt. Im letzten April präsentierte Apple neue iPad-Pro-Modelle – und überraschte bei der Prozessorauswahl: Anders als die Vorgängermodelle brachte das 2021er iPad Pro den aus dem Mac mini und MacBook Air bekannten M1-Chip mit vier Performance- und vier Effizienz-Kernen mit.Die fünfte Generation des iPad Air soll laut 9to5Mac genau wie das iPad Pro über M1-Chips verfügen – und nicht den aus dem iPhone 13 und 13 Pro bekannten A15 Bionic. Damit würden die Air-Modelle den gleichen Prozessor einsetzen wie die aktuellen iPad-Pro-Modelle. Die Pro-Reihe würde sich dann zum aktuellen Zeitpunkt nur noch durch die Bildschirmgröße, LiDAR und das ProMotion-Display mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung vom Air unterscheiden. Ferner soll das neue iPad Air, genau wie das aktuelle iPad Pro, auch Unterstützung für 5G-Mobilfunknetze mitbringen. Laut 9to5Mac soll die 5. Generation des iPad Air den internen Entwicklungsnamen "J408" tragen.Möglicherweise wird Apple aber im Herbst oder Winter 2022 das iPad Pro aktualisieren – und den Performance-Abstand zum iPad Air wiederherstellen: Die fünfte Generation des iPad Pro soll nämlich eine Performance-Version des M1 einsetzen oder gar direkt den M2. Aus der Gerüchteküche ist zu hören, dass erste Mac-Modelle mit M2-Chip in diesem Jahr erscheinen – möglicherweise schon auf dem heutigen "Peek Performance"-Event. Wahrscheinlich setzt Apple den M2 zuerst beim MacBook Air ein, da der neue Prozessor hauptsächlich Effizienzvorteile bieten soll und nicht auf Performance ausgerichtet ist.