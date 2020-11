Apple Pay auf dem Vormarsch: Wachsende Akzeptanz bei Händlern, Banken – und Kunden

Jeder zweite iPhone-Besitzer nutzt Apple Pay

Immer mehr Banken bekunden Interesse

Bezahlen mit dem Handy: Was vor der Einführung des iPhone 6 noch wie eine erstaunliche Zukunftsvision klang, ist seit einigen Jahren bereits gängige Praxis – und das nicht nur bei Apple. Auch die Konkurrenz entwickelte mobile Bezahlsysteme, die Apple Pay mal mehr, mal weniger zur Vorlage hatten. Das Original gilt aber aber nach wie vor als wegweisend – und unterstützt neben herkömmlichen Kreditkarten sogar Debitkarten wie die Girocard . Immer mehr Anwender zeigen Interesse für bargeldlose Bezahlmethoden dieser Art – auch in Deutschland . Der Siegeszug von Apple Pay ist ungebrochen, wie neue Zahlen zeigen.Unlängst wurde publik, dass weltweit eine Milliarde aktive iPhones in Betrieb sind. Eine Studie von Loup Ventures geht nun der Frage nach, auf wie vielen dieser Telefone Apple Pay zur Anwendung kommt. Die Zahl löst durchaus Erstaunen aus – bei 507 Millionen iPhones greifen die Nutzer auf diese Bezahltechnologie zu – das sind 51 Prozent aller Geräte. Zieht man in Betracht, dass längst nicht alle Geldinstitute Apple Pay unterstützen – in manchen Ländern findet sich keine einzige Bank, die das tut – so ist das durchaus beachtlich. Zwar liegt die Zuwachsrate im Vergleich zum Vorjahr bei nur drei Prozentpunkten, allerdings sind das in absoluten Zahlen 66 Millionen Geräte mehr, die für Apple Pay Verwendung finden.Mit Blick auf 100 führende Online-Händler in den USA zeigt sich, dass Apple Pay vielfach als Option angeboten wird – vor allem dann, wenn sich Kunden der App des Anbieters bedienen: 43 Prozent der Händler listen Apple Pay als Bezahlmethode in ihren Anwendungen auf – bei der mobilen Internetseite sind es etwas weniger (39 Prozent), bei Zugriff über einen Desktop-Browser sind es gar nur 28 Prozent. In allen drei Segmenten sind Wachstumsraten von 20 (Apps) bis 39 Prozent (mobile Seiten) zu verzeichnen. Eine ähnliche Dynamik kommt auch bei den unterstützenden Banken zum Tragen: 5.480 Geldinstitute weltweit setzen bereits auf Apple Pay – vor drei Jahren waren es lediglich knapp 2.000.