Apple Pay: Start bei DKB verzögert sich, ING beginnt in Spanien

DKB schiebt und spricht mit Partnern

ING startet bald in Spanien

Kundenbewegungen und Akzeptanzstellen

Die DKB verschiebt anscheinend den Start von Apple Pay für die eigenen Kunden. In einem Tweet eines Manager der Bank steht , es gehe erst im Sommer los. Auf demselben Medium gibt die spanische Dependance von Wettbewerber ING (vormals ING Diba) bekannt, der Dienst-Start stehe unmittelbar bevor.Während es zunächst von der Berliner Bank hieß, man sei Anfang des Jahres soweit, änderte sich später die Angabe auf Frühling. Nun will die Bank im Frühsommer starten. Das antwortete der Leiter der DKB-Regulierungsabteilung, Steffen Blumroeder, auf Nachfrage eines Nutzers. In einer anderen Konversation deutet Blumroeder an, man spreche mit der Lufthansa, ob die „Miles & More Credit Card“ des Flugunternehmens auch bei Apple Pay dabei sein werde. Die DKB vertreibt die Karte, die Zahlungsfunktionen mit Flugmeilen-Boni kombiniert.Bewegung hingegen gibt es bei der niederländischen ING. In Spanien hat das Bankhaus verkündet, der Start von Apple Pay stehe unmittelbar bevor. Die Reaktionen darauf fielen gemischt aus. Viele Twitter-Nutzer machten sich lustig, denn den Spaniern steht der Dienst von Seiten Apples bereits seit 1. Dezember 2016 zur Verfügung. Deutsche Beobachter sehen darin einen Schritt hin zu einer Unterstützung. Schließlich hatte sich die Bank zuerst kritisch zu dem Zahlungssystem geäußert. Die Akzeptanz falle unterdurchschnittlich aus, hieß es, und man werde die Entwicklung zunächst einmal beobachten. Später rang sich die Führung dazu durch, einen Starttermin in Deutschland zu nennen: Im Laufe des Jahres 2019.Mit dem bundesweiten Start am 11. Dezember 2018 stellte sich schnell die Frage, welche Banken den Dienst unterstützen. Während die genossenschaftlich organisierten Banken wie die Sparkasse verhalten reagierten , sprangen viele andere Anbieter auf den Zug auf. In der Folge gab es Kundenbewegungen hin zu den unterstützenden Instituten. Das könnte einige skeptische Häuser ausgeweckt haben, denn die Stimmung in deren Führungsetagen scheint nun in Richtung Akzeptanz zu kippen.