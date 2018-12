Auflistung: Welche Geschäfte und Tankstellen Apple Pay in Deutschland unterstützen

Wie man Apple Pay an der Kasse aktiviert

ohne

Apple offizielle Auflistung

Anbieter Kunden-Rückmeldung Adidas Apple Aldi (Nord) Funktionierte bei fast allen, nur einzelne Berichte über fehlende Unterstützung Aldi (Süd) Funktionierte bei fast allen, nur einzelne Berichte über fehlende Unterstützung Aral Bei Aral scheint es momentan noch zu haken, mehrere Berichte über Probleme Arket AVIA Funktionierte bei fast allen, nur einzelne Berichte über fehlende Unterstützung Backwerk Bershka Burger King Funktioniert BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) cigo comma, Comspot Cyberport Conrad Ditsch Funktioniert DM Funktioniert Esprit Funktioniert Bayern München Funktioniert Galeria Kaufhof Funktioniert Gravis Funktioniert Hem Funktioniert H&M (inkl. H&M Home) Funktioniert Jet Kaufland Funktioniert KKiosk Lidl Funktioniert Massimo Dutti McDonald’s Funktioniert Media Markt Funktioniert Mister Spex Funktioniert Monki Netto Norma Funktioniert o2 & Other Stories Press P&B Books Pull & Bear Funktioniert Real Funktioniert Reef Rossmann Durchwachsene Rückmeldung, bei manchen klappte es, bei anderen nicht Sanifair Funktioniert Saturn Funktioniert Serways Funktioniert Shell Mehrere Nutzer melden Probleme, offensichtlich noch keine komplette Abdeckung S.Oliver Starbucks Funktionier Tank&Rast Tchibo Funktioniert Telekom Vapiano Funktioniert Weekday ZARA

Anbieter die nicht in Apples offizieller Liste sind

Anbieter Kunden-Rückmeldung Total Funktionierte, obwohl kein "Apple Pay"-Logo Ikea Funktioniert Bauhaus Funktioniert bei den meisten, vereinzelt Beschwerden Deutsche Post Funktioniert Deichmann Funktioniert Penny Funktioniert Hagebaumarkt Funktioniert Toom Baumarkt Funktioniert Hornbach Funktioniert Esso Funktioniert Metro Funktioniert Ernsting's Family Funktioniert C&A Funktioniert Apollo Funktioniert Hollister Funktioniert Obi Funktioniert Thalia Funktioniert Nahkauf Funktioniert bei den meisten, vereinzelt Beschwerden Nanu-Nana Funktioniert Maredo Apple Pay funktioniert nicht BFT Tankstelle Funktioniert tegut Funktioniert Fielmann Funktioniert Müller Drogeriemarkt Funktioniert Fressnapf Funktioniert Spar Funktioniert Peek & Cloppenburg Funktioniert nur vereinzelt, zahlreiche Beschwerden Edeka Funktioniert

Ihre Mithilfe ist gefragt

Ob man Apple Pay nutzen kann oder nicht hängt von der eigenen Bank ab – allerdings auch davon, ob ein Geschäft Zahlungen per Apple Pay akzeptiert. Technisch gesehen wäre Apple Pay überall dort zu verwenden, wo sich auch Kreditkarten mit NFC-Funktionalität einsetzen lassen. Allerdings gibt es Anbieter, die bewusst Apple Pay nicht zulassen, beispielsweise um andere Zahlungssysteme zu etablieren. In den USA verweigert sich beispielsweise Walmart, wohingegen andere große Ketten nach und nach ihre Verweigerungshaltung aufgaben und sich eingestanden, dass ihre eigenen mobilen Bezahlsysteme keine Kundenakzeptanz fanden. Wir fassen in dieser stetig aktualisierten Meldung zusammen, wo sich Apple Pay in Deutschland verwenden lässt und bei welchen Geschäften Nutzer schon erfolgreich Apple Pay eingesetzt haben.Da immer wieder danach gefragt wird, wie sich Apple Pay nach erfolgreicher Einrichtung an der Kasse verwenden lässt: Auch dem iPhone muss sich der Nutzer zunächst authentifizieren. Dies geschieht auf aktuellen iPhones via Face ID und Doppel-Tipp auf die Standby-Taste, auf etwas älteren Geräten per FingerabdruckBetätigen des Home-Buttons. Wichtiger Hinweis: Hat der Nutzer in den Bedienungshilfen eingestellt, das iPhone per Finger-Auflegen zu entsperren, muss in den Einstellungen "Home-Taste doppelklicken" aktivieren, um direkt vom Sperrzustand aus Apple Pay "empfangsbereit" zu machen. Bei der Apple Watch aktiviert man Apple Pay per Doppel-Tipp mit der Taste unterhalb der Krone.Zunächst einmal die Auflistung der Geschäfte und Anbieter, die Apple auf den Produktseiten als Teilnehmer nennt. Mit von der Partie sind demnach:Da wir natürlich unmöglich in jegliches Geschäft laufen und dort Apple Pay testen können, ist Ihre Mithilfe gefragt. Tragen Sie doch einfach in den Kommentaren ein, in welchem Geschäft Sie bereits mit Apple Pay erfolgreich bezahlt haben – und wo es zu Problemen kam bzw. gar keine Zahlung möglich war. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint Apples offizielle Liste nämlich nicht nicht zu bedeuten, dass alle Stellen auch Apple Pay akzeptieren. Bei einigen Anbietern scheint die Umstellung erst nach und nach zu erfolgen. Sollten Sie zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert worden sein, interessiert die anderen Leser sicherlich ebenfalls sehr, wo dies der Fall war.