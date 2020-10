Apple One steht in den Startlöchern: Release noch heute

Start von Apple One in Kürze

Zwei Bundles für Deutschland

Für Studenten wenig ansprechend

Das Medien-Bundle Apple One ist mitsamt seinen Tarifen längst kein Geheimnis mehr: Bereits im September stellte das Unternehmen diesen Service vor. Offen blieb bislang lediglich, wann genau die Pakete zur Verfügung stehen würden. Das Warten hat in Kürze ein Ende: Noch heute lassen sich die neuen Bundles buchen. Preislich sind die Abonnements grundsätzlich durchaus attraktiv – allerdings kann eine getrennte Inanspruchnahme einzelner Dienste in manchen Fällen die klügere Wahl darstellen.Apple gab gestern die Geschäftszahlen für das dritte Kalenderquartal bekannt, anschließend gaben Tim Cook sowie Finanzchef Luca Maestri im Rahmen einer Pressekonferenz Auskunft zu den Besonderheiten der vergangenen Monate. Maestri erklärte auf Nachfrage, dass Apple One am nächsten Tag – also heute – bereitstehe. Bevor Interessierte die Kreditkarte zücken, sollten sie aber einige Details zu den neuen Bundles berücksichtigen.Zwei Bundles gehen in Kürze online: Eines ist für Einzelpersonen konzipiert, das andere richtet sich an Anwender, die über die Familienfreigabe mit anderen Nutzern verbunden sind – und gemeinsames Interesse an den Diensten haben. In den Paketen sind die Services Music, TV+ sowie Arcade enthalten – hinzu kommen 50 GB Speicher für die iCloud bei der Einzelmitgliedschaft und 200 GB, falls der Familientarif gebucht wird. Der Dienst Fitness+, der Workouts mit der Apple Watch ermöglicht, soll laut Maestri bis Ende des Jahres folgen – allerdings wohl nicht hierzulande. Somit ist das dritte Bundle, das eine erweiterte Familienmitgliedschaft darstellt und zusätzlich die Abos für Fitness+ und News+ umfasst, wohl auf absehbare Zeit keine Option in Deutschland.Apple One für Einzelpersonen kostet 14,95 Euro im Monat, für den Familientarif werden 19,95 Euro fällig. Ob Apple noch ein wenig an der Preisschraube dreht, um die Mehrwertsteuersenkung zu berücksichtigen, ist ungewiss. Für Studenten ist Apples Bundle-Service aber keine lohnenswerte Alternative: Diese Zielgruppe kann Music und TV+ für insgesamt 4,99 Euro in Anspruch nehmen. Eine Zusammenfassung mit weiteren Rechenbeispielen findet sich hier