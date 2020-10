Apple Music TV: Apple startet Nonstop-Livestream mit Musikvideos

Musikvideos, Chart-Countdowns und Liveshows

Bruce-Springsteen-Special am 22. Oktober

Videopremieren immer freitags

Start außerhalb der USA noch ungewiss

Apple schlägt eine Brücke zwischen Apple TV und Apple Music: Mit dem jetzt gestarteten "Apple Music TV" tritt der iPhone-Konzern in die Fußstapfen von MTV & Co. Der neue Streaming-Dienst aus Cupertino bietet unter anderem populäre Musikvideos und Live-Shows - und zwar 24 Stunden am Tag ohne Unterbrechung."Apple Music TV" steht Nutzern in den Vereinigten Staaten ab sofort zur Verfügung. Zu finden ist der neue Streamingdienst sowohl in der Musik-App als auch in der Apple-TV-App. Zum Start lief auf dem neuen Kanal ein Countdown mit den 100 am häufigsten auf Apple Music abgerufenen Songs. Das berichtet Variety . Dem Magazin zufolge kündigte Apple zudem an, dass auf "Apple Music TV" nicht nur populäre Musikvideos zu sehen sein werden, sondern auch exklusive Inhalte wie Videopremieren und speziell zusammengestellte Kompilationen. Darüber hinaus soll es Liveshows und andere Veranstaltungen sowie Chart-Countdowns mit "Special Guests" geben.Ein erstes "Special" ist bereits für den 22. Oktober geplant: Anlässlich des baldigen Erscheinens von Bruce Springsteens neuem Album "Letter to You" steht Apple Music TV einen ganzen Tag lang im Zeichen des "Boss". Unter dem Motto "All Day Bruce Takeover" gibt es dann unter anderem einen speziellen Livestream für alle Fans des mittlerweile 71-jährigen Rockstars und zahlreiche Musikvideos seiner größten Hits. Außerdem steht ein längeres Interview mit Zane Lowe auf dem Programm, dem Moderator des Radiosenders von Apple Music.Die ersten Videopremieren auf "Apple Music TV" stehen ebenfalls bereits fest: Am 23. Oktober präsentiert Apple die neuen Songs "777" von Joji und "Gorgeous" von Saint Jhn. Jeweils freitags sollen dann in Zukunft regelmäßig bewegte Bilder aktueller Neuerscheinungen zu sehen sein. Weitere Details zu Inhalten, geplanten Liveshows und Veranstaltungen hat Apple bislang nicht bekannt gegeben.Ob "Apple Music TV" in absehbarer Zeit auch außerhalb der USA zur Verfügung stehen wird, ist derzeit nicht bekannt. Es ist allerdings anzunehmen, dass Apple den neuen Streamingdienst in den kommenden Monaten auch in weiteren Ländern anbietet. "Apple Music TV" stellt eine Erweiterung der Dienste dar, welche für Apple in den vergangenen Jahren immer stärker an Bedeutung zugenommen haben und mittlerweile erheblich zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beitragen. Es wäre also nur folgerichtig, wenn der iPhone-Konzern auch für "Apple Music TV" ein möglichst großes Publikum anstreben würde.