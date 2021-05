Apple Music Lossless: Update bringt Hi-Fi-Audio auf die AirPods, sagt Prosser – aber Zweifel sind angebracht

AirPlay 2 für AirPods per Softwareupdate?

Lossless Audio wäre in CD-Qualität möglich

AirPods verfügen nicht über einen WLAN-Chip

Wenn Apple im Juni den hauseigenen Musikstreamingdienst um Lossless Audio erweitert, kommt es zu einer beim iPhone-Konzern bislang unvorstellbaren Situation. Millionen Besitzer von Geräten aus Cupertino können diese nicht nutzen, um die verlustfrei komprimierten Inhalte nativ wiederzugeben. Das betrifft insbesondere die AirPods. Sowohl Apples Hörstöpsel als auch die Highend-Over-Ears namens AirPods Max arbeiten mit Bluetooth – und dieser Funkstandard unterstützt das von Apple für das neue Angebot verwendete ALAC nicht.Diese Einschränkung ist also systembedingt, sie betrifft daher nicht nur Apples Geräte, sondern alle Bluetooth-Lautsprecher und -Kopfhörer. Der bekannte Leaker Jon Prosser will jetzt allerdings erfahren haben, dass der iPhone-Konzern die hauseigenen In-Ears und die AirPods Max mit einem Softwareupdate in die Lage versetzen wird, Apple Music Lossless zu unterstützen. Seinen Informationen zufolge will das Unternehmen hierfür die Hörstöpsel und Over-Ears mit AirPlay 2 ausstatten. Das von Apple entwickelte und seit Langem bewährte Verfahren ist in der Lage, verlustfrei komprimierte Musik zu übertragen, würde sich also für den Einsatz mit Apple Music anbieten.Sollte Apple tatsächlich planen, AirPlay 2 auf den hauseigenen Kopf- und Ohrhörern sowie unter Umständen den Geräten des Tochterunternehmens Beats einzusetzen, könnten die Nutzer zumindest auf Hi-Fi-Audio in CD-Qualität zugreifen. Die Technik überträgt Audio-Inhalte nämlich mit 16 Bit und einer Abtastrate von 44,1 Kilohertz. Das entspricht der niedrigsten von Apple Music angebotenen Lossless-Qualität. Dass der iPhone-Konzern dieses Update nicht gleichzeitig mit der Vorstellung von Lossless Audio angekündigt hat, ist Prosser zufolge der laufenden gerichtlichen Auseinandersetzung mit Epic geschuldet. Das Unternehmen wolle sich aktuell nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen, ein neues Feature ausschließlich Nutzern der hauseigenen Geräte zur Verfügung zu stellen.Obwohl Prosser mit seinen Prognosen in der Vergangenheit oft ins Schwarze traf, sind in diesem Fall durchaus Zweifel angebracht. AirPlay 2 basiert nämlich nicht auf Bluetooth, sondern nutzt WLAN. Wie bisherige Teardowns zeigen, verfügen jedoch weder AirPods und AirPods Pro noch AirPods Max über die hierfür erforderlichen Chips. Zudem äußert sich der Leaker nicht dazu, welche Kopfhörer Apple mit dem hauseigenen Standard ausstatten will. Selbst wenn es dem iPhone-Konzern gelingen sollte, WLAN per Softwareupdate auf der vorhandenen Hardware zu aktivieren, ginge das vermutlich erheblich zu Lasten der Akkulaufzeit. Die Technik verbraucht bekanntlich deutlich mehr Energie als das reichweitenschwächere und damit effizientere Bluetooth.