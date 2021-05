Fragen und Antworten zu Apple Music Lossless

Was genau bedeutet „Lossless Music“?

In Kürze stehen Abonnenten von Apple Music weitere Features bereit, die sich sehen (oder eher: hören) lassen können: Der US-Konzern kündigte die Möglichkeit zur Wiedergabe von verlustfreier Musik an. Außerdem bereichern zukünftig Songs mit 3D-Audio sowie Dolby Atmos das Angebot der Streaming-Plattform. Der neue Service wirft aber einige Fragen auf – wir nehmen uns hier einiger Unklarheiten an.Üblicherweise stellt Apple Songs im AAC („Advanced Audio Coding“)-Format zur Verfügung. Die Lieder sind so nur einige wenige Megabyte groß – und entsprechend komprimiert. In Kürze sind sämtliche über Apple Music bereitgestellte Titel auch über das ALAC („Apple Lossless Audio Codec“)-Format erhältlich. Für Audiophile sind das durchaus erfreuliche Nachrichten: Mit dem neuen Dateityp sind Qualitätsverluste wie bei AAC Geschichte.Neben den herkömmlichen AAC-Versionen finden sich nun zwei unterschiedliche Möglichkeiten, um in den Genuss verlustfreier Musik zu kommen: Mit „Lossless“ bietet der Streamingdienst Lieder von 16 Bit bei 44,1 kHz bis 24 Bit bei 48 kHz an. Das Unternehmen geht aber noch einen Schritt weiter: Bei „Hi-Res Lossless“ erstreckt sich das Spektrum von 48 bis 192 kHz.3D-Audio simuliert klar lokalisierbare Audioquellen – bewegt der Hörer seinen Kopf mit entsprechend ausgestatteten Kopfhörern, so gewinnt er der Eindruck, der Ton sei näher an seinem linken oder rechten Ohr. Bei Dolby Atmos handelt es sich um ein Surround-Sound-Format, das mit einer besonders immersiven Wirkung überzeugen möchte. Musiker müssen ihre Songs für das Format entsprechend aufbereiten.Sämtliche auf Apple Music verfügbare Lieder, das sind mehr 75 Millionen Titel. In einem ersten Schritt aktualisiert Cupertino aber nur 20 Millionen Songs. Bei 3D-Audio ist die Auswahl weit geringer: Apple spricht von tausenden Songs zum Start des neues Services. Darunter seien Künstler unterschiedlicher Genres vertreten, beispielsweise Maroon 5, Kacey Musgraves sowie Ariana Grande. Eine genaue Liste mit kompatiblen Liedern nennt das Unternehmen hingegen nicht.Grundsätzlich ist für den Zugang zu den neuen Funktionen ein bestehendes Abonnement bei Apple Music sowie iOS, iPadOS oder tvOS 14.6 erforderlich. Das Update sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. In den Systemeinstellungen muss die Wiedergabe für verlustfreie Musik und Dolby Atmos aktiviert werden: Unter dem Punkt Musik > Klangqualität hat der Anwender die Wahl zwischen „Lossless“ und „Hi-Res Lossless“. Der Punkt Musik > Audio schaltet auf Wunsch Dolby Atmos hinzu. Für High-Resolution-Audio bedarf es aber weiteres Equipments: Möglicherweise müssen Nutzer in einen Digital-Analog-Wandler investieren.Das für Lossless eingesetzte ALAC-Format überfordert Bluetooth-Kopfhörer: Apple bestätigte, dass verlustfreies Audio lediglich mit kabelgebundenen Ohrhörern kompatibel ist. Besonders kompliziert ist das bei AirPods Max, die mit einem Lightning-Kabel und Klinken-Adapter an das iDevice angeschlossen sind: Offiziell unterstützt das Modell Lossless nicht, allerdings durchläuft ein mit 24 Bit und 48 kHz abgespielter Titel so mehrere Schritte. Zuerst wird der Song analog umgewandelt um anschließend über das Kabel an die AirPods Max geschickt und „re-digitalisiert“: Da die finale Version mit der Quelle nicht übereinstimmt, darf Apple das nicht verlustfrei nennen – die Qualität sollte trotzdem höher sein. Einfacher gestaltet sich die Lage bei Dolby Atmos: Hierfür reichen AirPods oder Beats mit einem H1- oder W1-Chip aus. Allerdings scheint das Feature einem aktuellen Bericht zufolge vorerst nicht in der Android-App des Dienstes Einzug zu halten.Nein, Songs über iTunes lassen sich nicht in einer Lossless-Version kaufen. Auch eine Aktualisierung bestehender Titel über iTunes Match ist nicht vorgesehen.Einen Aufpreis verlangt Apple nicht, der günstigste Einstieg ist daher nach wie vor das Studenten-Abo für 4,99 Euro. Das reguläre Abonnement kostet 9,99 Euro; der Tarif für Familien beläuft sich auf 14,99 Euro. Außerdem ist Apple Music auch Bestandteil von Apple One Apple gibt an, dass der HomePod 3D-Audio unterstützt, geht aber nicht auf das mini-Modell ein. Beide Varianten müssen aber auf verlustfreies Audio verzichten.Apple nennt den Juni als Starttermin, ohne dabei konkret zu werden. Das Update auf iOS, iPadOS sowie tvOS 14.6 sollte aber bereits früher zur Verfügung stehen.Amazon zog gleich nach der Ankündigung von Apple nach und strich den Aufpreis für Amazon Music HD. Spotify möchte bis Ende des Jahres mit verlustfreier Musik aufwarten. Zu den Klassikern zählen Qobuz und Tidal: Beide Anbieter haben sich bereits vor geraumer Zeit auf HiFi-Sound spezialisiert.