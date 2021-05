Apple Music: Apple kündigt Lossless und 3D-Audio mit Dolby Atmos an – ohne zusätzlichen Kosten

75 Millionen Musikstücke in Lossless Audio

Eindeutige Hinweise darauf, dass Apple Music schon bald mit verlustfreier Musik in Hi-Fi-Qualität aufwarten dürfte, gab es in den vergangenen Wochen zuhauf. Eine offizielle Bekanntgabe aus Cupertino fehlte allerdings bislang. Zudem war noch ungewiss, ob das kalifornische Unternehmen für das verbesserte Angebot einen Aufpreis verlangen würde. Jetzt schafft der iPhone-Konzern Klarheit: Lossless Audio startet im Juni und am Preis der Abonnements ändert sich nichts.Sämtliche Inhalte des Audio-Streamingdienstes aus Cupertino, derzeit also mehr als 75 Millionen Titel, werden den Abonnenten dann in hoher Qualität zur Verfügung stehen. Das schreibt Apple in einer Pressemitteilung . Zum Einsatz kommt dabei erwartungsgemäß der Apple Lossless Audio Codec (ALAC). Nutzer von Apple Music haben die Wahl zwischen diversen Bitraten. Diese reichen von CD-Qualität mit 16 Bit und 44,1 Kilohertz bis zu 24 Bit und 48 Kilohertz. Audiophilen Kunden stehen alle Musikstücke darüber hinaus als High-Resolution-Audio mit 24 Bit und bis zu 192 Kilohertz zur Verfügung. Hierfür ist allerdings spezielles Zubehör erforderlich, beispielsweise ein entsprechender Digital-Analog-Konverter (DAC). Die Qualität lässt sich in den Einstellungen festlegen.Darüber hinaus bietet Apple ab Juni Tausende von Titeln in 3D-Audio mit Unterstützung für Dolby Atmos an. Dieses Angebot wird im Lauf der Zeit nach Angaben des Unternehmens nach und nach erweitert. Der räumliche Klang steht standardmäßig auf AirPods und Kopfhörern von Apples Tochterunternehmen Beats mit H1- oder W1-Chip zur Verfügung. Darüber hinaus wird er von allen aktuellen iPhones, iPads und Macs mit eigenen Lautsprechern unterstützt. Alben, welche in Dolby Atmos abgespielt werden können, kennzeichnet Apple in Apple Music mit einem entsprechenden Logo.Zusätzliche Kosten entstehen den Abonnenten von Apple Music durch die neuen Features nicht. Im Unterschied zu Mitbewerbern wie Spotify oder Amazon verlangt Apple weder für Lossless Audio noch Spatial Audio einen Aufpreis. Apple Music kostet daher wie bisher 9,99 Euro pro Monat, Familien zahlen 14,99 Euro für unbegrenztes Audio-Streaming.