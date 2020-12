Apple Music: Animierte Alben-Cover kommen mit iOS 14.3 und macOS 11.1

Interessante Effekte für das Artwork

Wasserfall, Wellen und ziehende Wolken

Bewegte Cover bislang schon bei Playlists

Die Gestaltung der Hüllen von Schallplatten und CDs hat sich bereits vor Jahrzehnten als eigenständige Kunstform etabliert. Legendäre Cover wie etwa das mit einem Reißverschluss versehene eines Rolling-Stones-Albums sind bis heute gesuchte Sammlerstücke. Wer mit iPhone, iPad oder Mac Musik hört, muss zwar nicht auf die Anzeige des Artworks verzichten, die Anmutung eines echten Covers erreichen die Darstellungen auf dem Display aber naturgemäß nicht.Das digitale Zeitalter bietet allerdings Möglichkeiten, welche auf bedrucktem Papier nicht zu realisieren sind. Mit iOS/iPadOS 14.3 und macOS 11.1 erweitert Apple daher die Anzeige von Covern um einen interessanten Effekt: In die Kunstwerke kommt Bewegung. Den Abonnenten von Apples Streamingdienst stehen in Zukunft animierte Cover zur Verfügung, zumindest bei allen Alben, welches dieses Feature mitbringen.Nutzer der Betaversionen entdeckten das neue Feature bereits vor ein paar Tagen in der Musik-App des iPhone-Konzerns. Das berichtet 9to5Mac . Einige Alben warteten in iOS 14.3 und macOS 11.1 mit bewegten Bildern auf, beispielsweise "Detroit 2" von Big Sean und "Gigaton" von Pearl Jam. Bei letzterem etwa stürzt ein Wasserfall von einer Felskante herab, Wolken ziehen über den Himmel und die Oberfläche des Sees wird von Wellen gekräuselt.Ganz neu ist das Feature in Apple Music allerdings nicht. Bereits seit geraumer Zeit bietet der iPhone-Konzern bei einigen Playlists animierte Cover an. Für einzelne Alben jedoch gab es die bewegten Bilder bislang nicht. Offenbar hält Apple jetzt die Zeit für gekommen, die Animationen für alle Inhalte des hauseigenen Streamingdienstes anzubieten, sofern sie für die Alben auch zur Verfügung stehen. An der Größe der Darstellung des Artworks ändert sich durch die Erweiterung hingegen nichts, diese bleibt auf allen Geräten aus Cupertino unverändert. Ob Apple die animierten Cover in Zukunft auch für gekaufte Alben anbieten wird, ist nicht bekannt.