Apple Music: 38 Millionen Abonnenten

Auf einem Bühneninterview anlässlich des South by Southwest Festivals äußerte sich Apples Dienste-Chef Eddy Cue zur aktuellen Entwicklung von Apple Music. Demnach habe Apple Music in weniger als einem Monat zwei Millionen neue Abonnenten gewonnen. Die Gesamtheit der zahlenden Kunden des Dienstes, kostenlose Demo-Accounts nimmt Apple aus der Statistik immer aus, liegt somit bei 38 Millionen. Vor einem halben Jahr waren es noch 30 Millionen Nutzer, im Februar 2017 überschritt Apple die Marke von 20 Millionen, im Januar 2016 erklomm Apple Music den Wert von 10 Millionen zahlenden Nutzern.Das Nutzerwachstum hat sich somit offensichtlich stark beschleunigt. Eddy Cue steuerte noch eine weitere Kennzahl bei: Momentan verzeichnet Apple rund acht Millionen Nutzer, die sich derzeit in der kostenlosen Probephase befinden. Welcher Anteil davon üblicherweise anschließend bei der Stange bleibt, gab er nicht an.Um die Zahlen von Apple Music in Relation zu stellen: Spotify nutzen momentan 159 Millionen Nutzer. Weniger als die Hälfte davon hat aber ein Abo abgeschlossen - im vergangenen Monat sprach Spotify von 71 Millionen zahlenden Kunden. Dies bedeutet jedoch nicht, gleichzeitig auch große finanzielle Erfolge feiern zu können. Bislang sah es so aus, dass Spotify mit wachsender Kundenzahl jeweils auch wesentlich mehr Geld verbrannte. Auf zwei Milliarden Dollar summiert sich inzwischen der Verlust aus den Jahren 2015, 2016 und 2017.