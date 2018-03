Spotify geht an die Börse, doppelt so viele Abonnenten wie Apple Music

Spotify ist bald ein öffentlich gehandeltes Unternehmen. Die vor wenigen Wochen noch im Verborgenen eingereichten Unterlagen sind jetzt öffentlich und dokumentieren einige wichtige Kennzahlen. Rund eine Milliarde Dollar will Spotify an der Börse einsammeln und das Geld investieren, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Trotz eines immensen Nutzerstamms machte der populärste Streaming-Anbieter im Musikmarkt bislang Jahr für Jahr Verluste. In den Jahren 2015, 2016 und 2017 verbrannte Spotify rund zwei Milliarden Dollar. Das Kürzel für die Spotify-Aktie lautet übrigens "SPOT"Außerdem liegen aktuelle Zahlen zu den Abonnentenzahlen vor. Spotify kommt demnach auf 71 Millionen zahlende Nutzer, was ungefährt doppelt so viel wie Apples Kundenstamm bei Apple Music ist. Insgesamt verzeichnet Spotify 159 Millionen aktive monatliche Nutzer - finanziell interessant sind aber vorrangig jene, die allmonatlich ihre Beiträge entrichten. Apple setzte bei Apple Music von Anfang an auf kostenpflichtige Accounts, einen kostenlosen Zugang gibt es ausschließlich in der Testphase.Sehr interessant war ein Interview mit Apples Musik-Guru Jimmy Iovine, der im November darüber sprach, was in der Musikbranche falsch laufe. Seiner Ansicht nach könne man mit dem Konzept von Spotify und vergleichbaren Diensten kein Geld verdienen. Eine Zusammenfassung bietet diese Meldung