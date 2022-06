Apple Maps: "Look Around"-Ansicht in noch mehr deutschen Städten verfügbar

"Look Around" für Hamburg, Berlin und Leipzig



"Look Around" in Hamburg "Look Around" in Hamburg

Apple betont Datenschutz

Apples "Look Around"-Service startete im April in München – es war die erste Stadt in Deutschland, in der Apple das Feature verfügbar machte. Wie von "Google Street View" bekannt, geben die 3D-Ansichten des Straßenbildes einen detaillierten Eindruck der Umgebung – inklusive Häuserfassaden, Parks und vielem mehr. Die auf Fotomaterial basierende 360-Grad-Ansicht lässt sich stufenlos drehen. Nach und nach erhielten weitere deutsche Städte die Rundumsicht – kürzlich kamen noch mehr hinzu.Der Karten-Dienst von Apple stellt das "Look Around"-Feature fortan auch in Hamburg, Berlin und Leipzig zur Verfügung. Die drei Städte folgen damit Köln, Düsseldorf, München, Dortmund, Solingen, Neuss, Leverkusen und weiteren deutschen Städten. Wer Apples hiesigen "Look Around"-Fortschritt verfolgen möchte, kann sich dazu auf Apples Website "Maps-Bilderfassungen" informieren – dort listet das Unternehmen erfasste Orte und Umgebungen nach Bundesland sortiert auf.Für "Look Around" wird ein iPhone oder iPad mit A12-Chip (oder neuer) und iOS/iPadOS 15 benötigt. Mac-Nutzer brauchen laut Apple macOS Monterey für das Feature. Wenn die Systemvoraussetzungen gegeben sind, erscheint in Apples Karten-Anwendung ein Fernglas-Button.Sobald der Nutzer die jeweilige Stadt in der Karten-App aufgerufen hat, lässt sich die "Look Around"-Ansicht via Klick auf das Fernglas starten. Hier gilt es einen Umstand zu beachten: Je nach Zoom ist das Fernglas ausgegraut und nicht anwählbar (macOS) beziehungsweise gar nicht zu sehen (iOS). In dem Fall hilft das Hineinzoomen in den gewünschten Stadtbereich, um das Symbol sichtbar zu machen.Als das Feature seinerzeit in München startete, betonte Apple den Fokus auf Datenschutz. Das Unternehmen habe eng mit der bayerischen Datenschutzbehörde zusammengearbeitet, um die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzrichtlinien zu gewährleisten. Ähnlich geht Apple auch in den anderen deutschen Städten vor, in denen die Rundumsicht verfügbar ist.