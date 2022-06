Apple Maps: „Look Around“ ab sofort in Köln und weiteren Städten Nordrhein-Westfalens

Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund stehen für „Umsehen“ bereit

Weitere Städte dürften bald folgen

Es muss nicht immer „Google Street View“ sein: Wer sich einen Überblick über Straßen und Plätze in ausgewählten Ballungszentren verschaffen will, kann das bereits seit geraumer Zeit mit Apples Feature „Look Around“ tun. Das Bildmaterial weiß großteils zu überzeugen, datenschutzsensible Informationen wie Autokennzeichen zeigen sich verpixelt. Auch die Gesichter von Personen sind nicht zu erkennen. In Deutschland dauerte es eine ganze Weile, ehe die erste Stadt von der Funktion unterstützt wurde, die übrigens auf Deutsch schlicht „Umsehen“ heißt. München machte den Auftakt, Frankfurt und Stuttgart folgten. Nun erreicht „Look Around“ Nordrhein-Westfalen.Wer Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland per „Umsehen“ erkunden möchte, erhält ab sofort die Gelegenheit dazu – zumindest in einigen größeren Städten. Neben der Landeshauptstadt Düsseldorf steht entsprechendes Kartenmaterial in Köln, Dortmund und Essen zur Verfügung. Um die Ansicht zu aktivieren, bedarf es eines iPhones oder iPads mit iOS beziehungsweise iPadOS 15 sowie mindestens des A12-Chips, auf dem Mac muss macOS Monterey zum Einsatz kommen. Zoomt der Nutzer nahe genug in eine der oben genannten Städte, lässt sich „Look Around“ über das Fernglas-Symbol aktivieren. Über das passende Bedienelement streicht der Anwender über die Straßen und navigiert so durch die Stadt. Auf Wunsch lässt sich die gesonderte Ansicht auch vergrößern, um Details zur Umgebung preiszugeben.Apple nennt keine Informationen, wann weitere Städte für das Feature freigegeben werden. Immerhin listet das Unternehmen sehr genau auf, wann es an welchen Orten Bilder erfasst – tatsächlich handelt es sich um etliche Gebiete im ganzen Bundesgebiet. Da aktualisiertes Kartenmaterial bereits für Berlin und Hamburg vorliegen, ist mit einer zeitnahen Unterstützung von „Look Around“ für beide Ballungsräume zu rechnen. In anderen Ländern ist Apple da bereits deutlich weiter: Eine nicht ganz vollständige Auflistung finden Sie hier