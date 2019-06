Apple Card zu unprofitabel? Goldman Sachs begründet, dass (schneller) Profit diesmal nicht im Vordergrund steht

Nicht schnell abkassieren, sondern neue Märkte erschließen

Kundenbindung als Schlüsselwort

Vor einigen Tagen hatte ein Bericht näher beleuchtet, warum Apple kein umschwärmter Partner ist, mit dem alle Banken gerne die Apple Card aufgelegt hätten. So habe sich Apple zwar in Verhandlungen mit mehreren Institutionen befunden, allerdings sei nur Goldman Sachs mit Apples Bedingungen einverstanden gewesen. Anders als bei sonstigen Produkten hat Apple diesmal nämlich fast schon Dumping-Preise angesetzt, vergleicht man die Apple Card mit anderen US-typischen Kreditkarten. Weder verlangt Apple eine Jahresgebühr, noch die üblichen horrenden Kreditkarten-Zinsen. Anstatt den oft veranschlagten 30 bis 40 Prozent Kreditzinsen sind es bei Apple und Goldman Sachs nämlich 13 bis 25 Prozent – was beispielsweise der Citigroup viel zu wenig war (siehe ).Auf die Frage, warum sich Goldman Sachs auf die Zusammenarbeit einlässt, obwohl diese angeblich auch intern als unprofitabel gilt, hat sich der verantwortliche Projektleiter Omer Ismail nun zu Wort gemeldet. Es sei richtig, dass man mit der Apple Card keinen kurzfristigen Gewinn erzielen wolle, denn der längerfristige Plan sehe etwas anders aus: Die Kooperation ermögliche es, Fuß in einem neuen Markt zu fassen. Die Apple Card, von Grund auf für die digitale Welt konzipiert, verfolge einen "Der Kunde kommt zuerst"-Ansatz. Die Funktionen sind darauf ausgerichtet, es Anwendern einfach, gleichzeitig transparent zu machen, Artikel mit der Karte zu bezahlen.Genau dieses "Customers First" erzeuge jene enge Kundenbindung, die einem langfristig dann zugute komme – nicht nur dem Kunden, sondern eben auch den Bankhäusern. Einen anderen Punkt dürfe man laut Ismail ebenfalls nicht vergessen. Selbst wenn klassische Modelle vielleicht mehr Umsatz generieren, so liegen auch die Betriebskosten für eine Bank auf höherem Niveau. Das Konzept der Apple Card (und anderer hauseigener Projekte) lasse sich hingegen mit wesentlichen niedrigeren Kosten verfolgen. Unter dem Strich handle es sich um einen Ansatz, der Kunden und Banken gleichermaßen Vorteile bringe.