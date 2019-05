Viel zu günstig – Warum die Apple Card nicht auf Gegenliebe bei Banken stößt

Viel zu günstig

...und vor allem fehlen die Wucherzinsen

Keine "coolen" Partner mehr

Apple bringt im Sommer eine eigene Kreditkarte auf den Markt, die in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs herausgegeben wird. Nun könnte man natürlich glauben, Apple sei angesichts des immens großen Kundenstamms ein gern gesehener Partner, sodass sich die Bankhäuser nur darum reißen, ein derartiges Produkt mit Apfel-Logo auf die Beine zu stellen. Einem Bericht zufolge sah es in den Verhandlungen aber ganz anders aus, denn die Bankenwelt zeigte sich nicht begeistert. Selbst bei Goldman Sachs herrsche intern Zweifel, ob die Kooperation irgendwann einmal profitabel sein kann. CNBC zufolge befand sich Apple zudem in Verhandlungen mit Barclays, J.P. Morgan Chase, Synchrony und der Citigroup – mit letzterer sogar in einem weit fortgeschrittenen Zustand.Allerdings kam es zu keiner Einigung, denn zumindest die Citigroup winkte irgendwann desinteressiert ab. Der Grund ist aber nicht, dass Apple einen zu großen Anteil wollte, stattdessen stieß das generelle Geschäftsprinzip nicht auf Gegenliebe der Bankenwelt. Da die Apple Card keine Grundgebühren hat, fällt dieser Einkommensfaktor schon einmal weg. Gleichzeitig sollen die Analysen und Darstellungen zum Ausgabeverhalten aber auch unterstützen, Schulden zu vermeiden – oder Kreditkarten-Schulden schneller zurückzuzahlen. Vor allem dieser Aspekt war ausschlaggebend.In den USA sind Zinsen von 30 bis 40 Prozent auf Kreditkarten-Schulden keine Seltenheit – die Citigroup veranschlagt bei den eigenen Kreditkarten beispielsweise sogar bis zu 42 Prozent. Wer hierzulande 12 bis 18 Prozent Zinsen (zurecht...) für übertrieben hält, dürfte bei den US-typischen Werten erstaunt die Augen aufreißen. Die Apple Card hingegen sieht maximal knapp 25 Prozent effektiven Jahreszins vor, dies auch nur bei schlechter Bonität. Kann man auf eine einwandfreie Kredithistorie zurückblicken, so sinkt der Zinssatz sogar auf 13 Prozent und damit auf unüblich niedrige Werte.Laut Peter Wannemacher von Forrester gibt es noch einen weiteren Aspekt, der Banken zögerlicher als früher agieren lässt. War man einst stets begeistert, zusammen mit namhaften Anbietern eine gemeinsame Kreditkarte aufzulegen, so änderte sich dies. Vor allem bei besonders "coolen" Marken, so Wannemacher, hatten sich Banken oft zu Modalitäten hinreißen lassen, die kaum profitabel waren. Auf Apple trifft diese Befürchtung eindeutig zu – gespickt mit den massiven Einschnitten bei Kreditzinsen.