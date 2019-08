Apple Card startet offiziell in den USA

Offizieller Start

Keinerlei Informationen zu internationaler Einführung

Apple kündigte die Apple Card im März 2019 an – und nannte damals als Starttermin nur Sommer. Vor einigen Wochen begann Apple aber mit internen Tests: Apple-Mitarbeiter konnten die neue Karte bereits ausprobieren. Vor zwei Wochen erweiterte Apple die Tests und auch Nutzer außerhalb des Konzerns erhielten Einladungen, die Apple Card zu beantragen.Nun hat Apple bekannt gegeben, dass die Apple Card ab sofort von allen Nutzern in den USA beantragt werden kann. Laut Apple soll das Genehmigungsverfahren innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen sein – nur in wenigen Fällen dauert es länger als ein paar Stunden. Ist die Karte genehmigt, kann sie auch sofort mittels Apple Pay verwendet werden.Voraussetzung ist, dass der Nutzer iOS 12.4 einsetzt sowie über ein gültige Apple-ID verfügt. Außerdem ist es Pflicht, dass die Apple ID durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert ist – sonst kann weder die Karte beantragt noch Apple Pay genutzt werden.Noch hat Apple keinerlei Informationen zu Plänen einer internationalen Einführung veröffentlicht. Die regulatorischen Hürden und der verwaltungstechnische Aufwand sind hoch – daher ist in mittelfristiger Zukunft nicht mit einer internationalen Einführung der Apple Card zu rechnen.