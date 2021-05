Demografie

Internationaler Start weiterhin unklar

Apple stellte die Apple Card im Frühjahr 2019 vor – und im August 2019 konnten sich allererste Interessenten in den USA um die Apple-Kreditkarte bewerben. Das Besondere: Akzeptiert Apple den Antrag, kann die neue (erst einmal virtuelle) Karte sofort via Apple Pay und dem iPhone oder Apple Watch verwendet werden – die eigentliche Apple Card erhält man einige Tage später per Post. Ferner verzichtet Apple bei der Apple Card auf Gebühren für versäumte Zahlungen oder internationalen Geldtransfer sowie auf einen jährlichen Beitrag – Zinsen werden aber fällig, wenn am Monatsende die Kreditkartenrechnung nicht vollständig beglichen wird.Leider veröffentlicht Apple keinerlei Nutzerzahlen zur Apple Card, doch Cornerstone Advisors hat in einer Untersuchung ermittelt, dass Ende 2020 6,4 Millionen Amerikaner im Besitz der Apple Card waren. Relativiert wird die Zahl durch den Fakt, dass US-Bürger häufig nicht nur eine Kreditkarte besitzen, sondern mehrere.Anfang 2020 waren nur 25 Prozent der Apple-Card-Kunden weiblich – doch im Dezember 2020 ist der Prozentsatz an Frauen auf 42 Prozent gestiegen. Cornerstone Advisors ermittelte, dass 80 Prozent der Neukunden im Jahr 2020 weiblich sind. Dies ist insofern verwunderlich, da männliche Kunden meist technikbegeisterter sind.70 Prozent der Apple-Card-Kunden sind zwischen 20 und 40 Jahre alt – doch auch in älteren Generationen findet die Karte zusehends mehr Anklang: Waren Anfang 2020 nur 3 Prozent der "Baby Boomer"-Generation (Personen, die zwischen 1946 und 1965 geboren sind) zuzuordnen, sind dies Ende 2020 bereits 8 Prozent.Die Apple Card ist nun bereits fast zwei Jahre auf dem Markt – und noch ist leider vollkommen unklar, wann und mit welchen Partnern Apple die Karte international auf den Markt bringt. In den USA hat sich Apple mit der Bank Goldman Sachs zusammengeschlossen, um die Zahlungsabwicklung zu gewährleisten. Die Regularien für Zahlungsgeschäfte unterscheiden sich zwischen einzelnen Ländern sehr, weswegen Apple bei der die internationalen Einführung große Hürden überwinden muss.