Apple Card: Neue Sicherheitsfunktion soll Datendiebstahl und Kartenmissbrauch vorbeugen

"Advanced Fraud Protection" für mehr Sicherheit

Kompromiss zwischen Sicherheit und Nutzungskomfort

Über die Wallet-App aktivierbar

Apple hat eine neue Sicherheitsfunktion für die hauseigene und nach wie vor nur in den USA verfügbare Kreditkarte freigegeben. Es geht um einen besseren Schutz vor Datendiebstahl und Kartenmissbrauch durch Unbefugte. Dazu wird der dreistellige Sicherheitscode der Kreditkarte regelmäßig und automatisch geändert. Voraussetzung dafür ist ein Update zu iOS 15 auf dem mit der Karte verknüpften iPhone.Apple möchte es Kreditkartenbetrügern schwerer machen, an die Daten von Apple-Card-Inhabern zu gelangen. Das Unternehmen nennt das Feature "Advanced Fraud Protection". Wenn die Funktion aktiviert ist, ändert sich die dreistellige Sicherheitsnummer regelmäßig, nachdem sie vom jeweiligen Nutzer in der Wallet-App des iPhones angesehen wurde. Das gleiche gilt für automatische Einträge der Kartendaten in Online-Shops über Safari – der Apple-Browser erkennt automatisch, welche Nummer aktuell ist.Bei aktivierter Advanced Fraud Protection müssen Nutzer vor jedem Kauf (bei dem die Eingabe des dreistelligen Codes erforderlich ist) in der Wallet-App nachschauen, welcher Sicherheitscode der aktuell gültige für die jeweilige Apple Card ist.Damit Kunden bei bestehenden Abonnements (wie Streamingdiensten oder ähnlichem), die über Apples Kreditkarte bezahlt werden, nicht ständig neue Kartendaten angeben müssen, gibt es eine Einschränkung für Advanced Fraud Protection: Wer beispielsweise ein Netflix-Abo via Apple Card zahlt, braucht den Sicherheitscode nur bei der erstmaligen Bestellung des Services anzugeben. Selbst wenn sich der Code danach regelmäßig ändert, bleiben die bei Netflix hinterlegten Code-Daten weiterhin gültig. Apple sieht das als guten Kompromiss zwischen Sicherheit und Nutzungskomfort.Advanced Fraud Protection setzt iOS 15 voraus. Wenn das aktuelle iPhone-Betriebssystem installiert ist, lässt sich das Feature über die Wallet-App einschalten. Über die hinterlegte Apple Card gelangen Anwender zum Nummern-Icon der Karte. Nach der Authentifizierung ist die Option "Advanced Fraud Protection" im dortigen Menü zu sehen.Alternativ können Nutzer die Funktion auch über ein iPad (mit iPadOS 15) aktivieren. Auf dem Tablet funktioniert es über "Wallet & Apple Pay" in den Systemeinstellungen. Ob die Apple Card das Feature nutzt, lässt sich am abgebildeten Uhren-Symbol neben der dreistelligen Sicherheitsnummer erkennen.