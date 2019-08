Apple Card: Wie man die Kreditkarte reinigt und aufbewahrt

Reinigung

Ersatz aus der Wallet-App

Die Apple Card scheint in den USA ein Erfolg zu sein: Foren und soziale Medien sind voll mit Fotos der neuen Karte und Details zum Beantragungsprozess. Und auch die kostenfreie physische Apple-Kreditkarte scheint zu einem Statussymbol zu avancieren: Die aus Titan gefertigte Karte, welche auf der Vorderseite nur den Name, den Chip und das Apfel-Logo trägt, ist unter Apple-Anhängern sehr begehrt.In einem neuen Support-Dokument gibt Apple diverse Ratschläge zur Handhabung der neuen Karte. Die helle Oberfläche sei durch einen Beschichtungsprozess realisiert, welcher besonders durch Reibung an anderen Oberflächen Schaden nehmen kann. Daher rät Apple davon ab, die Karte zusammen mit anderen Karten aufeinandergestapelt im Portmonee zu transportieren – die Apple Card solle in einem eigenen Fach ohne Kontakt zu anderen Karten aufbewahrt werden.Natürlich darf die Karte auch nicht in Kontakt mit Magneten kommen, da ansonsten der Magnetstreifen auf der Rückseite nicht mehr funktioniert. Ferner sollte man die Karte nicht in direktem Kontakt mit Kleingeld in einer Geldbörse aufbewahren, da auch hier Beschädigungen drohen.Zur Reinigung soll der Kunde ein Mikrofastertuch verwenden, so Apple. Hartnäckige Verschmutzungen sollen ebenfalls mit einem Mikrofastertuch beseitigt werden, welches mit Isopropylalkohol anzufeuchten ist.Auf keinen Fall soll der Kunde Scheibenreiniger, Druckluft oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden, da die Apple Card sonst schnell Verfärbungen aufweist, welche sich nicht mehr entfernen lassen.Sollte die Apple Card gestohlen oder defekt sein, kann der Kunde direkt aus der Wallet-App heraus Ersatz bestellen. Dazu muss er die Wallet-App öffnen, auf die Apple Card tippen und danach den Mehr-Knopf am unteren Rand auswählen. Dort steht der Menüpunkt zum Bestellen einer Ersatzkarte bereit.