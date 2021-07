Bloomberg: Apple arbeitet an „Apple Pay Later“ – Kunden sollen Einkäufe später bezahlen können

Neuer Zahlungsdienst: „Apple Pay Later“

Zwei Modelle für unterschiedliche Finanzierungszeiträume

Apple Pay ist weiterhin auf dem Vormarsch: In den vergangenen Monaten hielt das Zahlungssystem in Ländern wie Mexiko und Israel Einzug, hierzulande gibt es ebenfalls Fortschritte zu verzeichnen – so lassen sich erstmals auch Einkäufe im Internet mit einer in der Wallet-App eingebundenen Girocard tätigen (siehe ). Einem Artikel von Bloomberg zufolge arbeitet Cupertino aber bereits an neuen Plänen, um den Dienst für viele Nutzer attraktiver zu gestalten. Anwendern soll die Möglichkeit eingeräumt werden, Transaktionen zu einem späteren Zeitpunkt zu begleichen.Es gibt einige Anbieter von Kreditkarten sowie Fintechs, die ihren Kunden ein besonderes Angebot machen: Einkäufe müssen nicht sofort oder mit der nächsten Abrechnung bezahlt werden, stattdessen sind Ratenzahlungen und Stundungen möglich. Mit der Apple Card, die aktuell ausschließlich in den USA zur Verfügung steht, bietet Apple ebenfalls entsprechende Zahlungsmodalitäten an. Laut Bloomberg arbeitet der Konzern an einem gänzlich neuen Service namens „Apple Pay Later“, der eine ähnliche Zielgruppe haben dürfte: Im Internet oder stationären Handel getätigte Einkaufe können zu einem späteren Zeitpunkt abbezahlt werden.Hierfür arbeite der US-Konzern mit Goldman Sachs zusammen; eine Apple Card sei jedoch nicht erforderlich. Bloomberg zufolge hätten Nutzer die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Modellen: Bei „Apple Pay‌ in 4“ wird alle zwei Wochen eine Zahlung fällig, bis der offene Betrag nach acht Wochen getilgt ist. Hierfür stelle man dem Kunden keine Zinsen in Rechnung. Anders gestaltet sich die Lage bei „Apple Pay‌ Monthly Installments“: Wer diesen Service in Anspruch nimmt, kann eine Zahlung über einen längeren Zeitraum abstottern, muss aber Zinsen abführen – deren Höhe konnte Bloomberg nicht in Erfahrung bringen. Interessenten soll der Zugang zu Apple Pay Later einfach gemacht werden: Ein Antrag ähnlich wie bei der Apple Card genüge, eine Prüfung der Bonität sei nicht vorgesehen.