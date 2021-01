Apple Car: Designkonzept zeigt, wie das digitale Cockpit aussehen könnte (mit Video)

Apple Car regt die Fantasie an

CarPlay auf einem riesigen Display

Siri steuert Funktionen des Autos

Viele gesicherte Erkenntnisse darüber, was in Apples Automobil-Abteilung seit Jahren vor sich geht, gibt es bislang nicht. Das kalifornische Unternehmen bleibt sich auch beim "Project Titan" treu und lässt sich ebenso wie bei anderen Entwicklungen keine Informationen entlocken. Erst vor wenigen Tagen lächelte Apple-Chef Tim Cook in einem Interview mit Fox News nur vielsagend, als er auf das "Apple Car" angesprochen wurde – und verweigerte freundlich, aber bestimmt jeglichen Kommentar.Umso mehr regt das möglicherweise autonome Auto aus Cupertino, welches Analysten wie Ming-Chi Kuo zufolge frühestens 2025 erscheinen wird, die Fantasie von Beobachtern an. Ein Designer namens John Calkins hat sich jetzt Gedanken darüber gemacht, wie Apple das Multifunktions-Display eines Autos gestalten könnte. Dabei nahm er das große Panel zum Vorbild, welches Tesla im Model 3 einsetzt, und versah es mit einer ausgefeilten CarPlay-Oberfläche, die er um einige fahrzeugbezogene Funktionen erweiterte.Calkins gab seinem Konzept den Titel "If Apple Made the Model 3" und veröffentlichte es auf Adobes Kreativ-Plattform Behance . Neben etlichen Grafiken erstellte er auch ein Video, anhand dessen er die Touch-Bedienung demonstriert. Die Bilder zeigen eine im typischen Apple-Stil gehaltene Benutzeroberfläche, welche der Designer an ein 15 Zoll großes Display angepasst hat. Dabei sind sämtliche Funktionen enthalten, die heute bereits mit CarPlay in einem kompatiblen Auto möglich sind. Dass Calkins sich bei seinem Konzept von Teslas Bildschirm im Model 3 inspirieren ließ, entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Die Fahrzeuge des von Elon Musk geführten Unternehmens unterstützen weder CarPlay noch Android Auto.Unter anderem zeigt Calkins in seinem Konzept die Navigation, die Karten-App und Safari. Telefonfunktion, Musik-App und Apple TV sind ebenfalls vertreten. Darüber hinaus hat der Designer Informationen über das Fahrzeug integriert, beispielsweise die aktuelle Geschwindigkeit sowie den Zustand von Schweinwerfern und Türen. Außerdem lassen sich Calkins' Vorstellung zufolge einige Funktionen per Touch-Bedienung steuern, etwa die Scheibenwischer. Sprachsteuerung mithilfe von Siri ist natürlich ebenfalls vorgesehen, auch zusätzliche Apps sollen sich installieren und nutzen lassen.