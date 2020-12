Apple Car: Ähnlichkeit mit Tesla – und Chip-Kooperation mit TSMC

Bekannter Fertiger

Ähnlich wie Tesla

Zeitrahmen: 2023-2025

Seit Jahren tröpfeln Informationen und Gerüchte zu Apples Auto-Sparte an die Öffentlichkeit – doch konkrete Informationen zum Stand des "Project Titan" sind bislang wenige bekannt. Es ist noch nicht einmal sicher, ob Apple tatsächlich ein komplettes Auto entwickelt oder nur eine Plattform für andere Hersteller anbieten will. Über die Jahre warb Apple aber viele prominente Mitarbeiter von traditionellen Autoherstellern ab – dies zumindest suggeriert, dass Apple tatsächlich ein komplett eigenes Fahrzeug auf die Beine stellen wollte. Ferner meldete in den vergangenen Jahren Apple dutzende an Patenten bezüglich selbstfahrender Autos an.Die taiwanische Publikation " Digitimes " will nun erfahren haben, dass Apple auch beim Apple-Auto mit TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) zusammenarbeiten will. TSMC stellt bereits so gut wie alle Apple-Prozessoren für das iPhone, iPad, Mac und Apple Watch her. Auch der neuste A14- und M1-Chip wird von TSMC gefertigt.Apple soll laut Digitimes bereits Pläne mit TSMC für eine neue Fertigungsstätte geschmiedet haben, in welcher die Chips für Apples Auto hergestellt werden. Diese neue Fabrik soll in den USA entstehen – möglicherweise, um Import-Zölle auf Autos in die USA zu umgehen.Ferner berichtet Digitimes, das Apple-Auto sei den Modellen des bekannten Elektroauto-Herstellers Tesla ähnlich – doch leider konkretisiert Digitimes diese Angabe nicht weiter. Daher ist unbekannt, ob sich Digitimes auf das Design, die Größe oder den Aufbau des Apple-Cars bezieht.Digitimes bewies diverse Male in der Vergangenheit, akkurate Informationen aus Apples Zuliefererketten zu bekommen – doch in vielen Fällen trafen die Prognosen zu konkreten Apple-Produkten nicht ins Schwarze.Der in Apple-Fragen verlässliche Analyst Ming-Chi Kuo geht aktuell davon aus, dass das selbstfahrende Apple-Auto frühestens im Jahr 2023 auf den Markt kommen wird – spätestens jedoch 2025. Es ist aber keinesfalls sicher, dass Apple tatsächlich jemals ein Auto der Öffentlichkeit präsentiert. Sollte Apple mit der Entwicklung nicht zufrieden sein, könnte das Projekt – trotz immenser Entwicklungskosten – eingestampft werden.