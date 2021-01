Bericht: Apple plante Übernahme des E-Auto-Herstellers Canoo – für weitere Entwicklungsschritte am Apple Car

Apple zeigte Interesse an Canoo

Erfolglose Verhandlungen

Apples Gespräche mit anderen Unternehmen, um bestimmte Projekte zu realisieren oder voranzubringen, unterliegen üblicherweise größter Geheimhaltung. Das ist bei Cupertinos eigenem Auto natürlich nicht anders – und doch meldete sich Hyundai zu Wort und erklärte, Verhandlungen in dieser Sache mit dem US-Konzern zu führen (siehe ). Der südkoreanische Automobilhersteller gab zu verstehen, nicht der einzige Vertreter der Branche zu sein, mit dem Apple das Gespräch suchte – und scheint mit dieser Einschätzung recht zu behalten. The Verge berichtet von mehreren Treffen Apples mit Vertretern des kalifornischen Elektroautoherstellers und Start-ups Canoo. Drei mit diesen Gesprächen vertraute Personen informierten The Verge darüber. Dabei seien verschiedene Optionen im Raum gestanden: Die Unternehmen hätten sich sowohl für Investitionen in das Start-up als auch für eine Übernahme desselben interessiert. Canoo entwickelte eine skalierbare und modulare Plattform für E-Autos, die mehr Elektronik umfasst als die Produkte anderer Hersteller. Die Technologie ermöglicht mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Kabine.Apples Absichten einer möglichen Übernahme seien nicht im Interesse von Canoo gewesen – dem Start-up sei mehr an einer Finanzspritze gelegen gewesen, um eine einigermaßen eigenständige Zusammenarbeit mit dem Tech-Konzern zu verwirklichen. Tatsächlich kam es dann doch zu einer Fusion – allerdings anders als erwartet: Es erfolgte ein Zusammenschluss von Canoo mit Hennessy Capital Acquisition und das Unternehmen wird nun an der NASDAQ gelistet. Übrigens hat auch der E-Auto-Hersteller im Februar 2020 einen Vertrag mit Hyundai über die Entwicklung einer neuen Plattform für Elektrofahrzeuge unterzeichnet – dieser hat jedoch nichts mit einer künftigen Vereinbarung zwischen Apple und Hyundai zu tun. Weder Apple noch Canoo wollten sich zu dem Bericht äußern.