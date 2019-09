Apple Arcade: Vier Beispiele zeigen große Vielfalt des Spiele-Angebots

Vier Spiele und ihre Entwickler

Rund 100 Spiele stellt Apple Arcade gegen eine Monatsgebühr in Höhe von knapp 5 Euro ab 19. September zur Verfügung. Mit vier Beispielen illustriert Apple jetzt die große Vielfalt, welche die Nutzer der Gaming-Flatrate erwartet, wenn der Service an den Start geht.Unter dem Motto "It's time to Play" präsentiert Apple nicht nur vier sehr unterschiedliche Spiele, sondern stellt auch deren Geschichte und die Entwickler vor. Die Games können durchaus einen nachdenklichen und sogar ernsten Hintergrund haben, wie das Beispiel "The Enchanted World" zeigt. In dieses fantasievolle Rollenspiel haben die Entwickler Ivan Ramadan und Amar Zubcevic teilweise ihre Kindheitserinnerungen aus dem Bosnienkrieg einfließen lassen. Beide wuchsen in den 1990er Jahren im damals belagerten Sarajewo auf, wo ihre Eltern versuchten, sie mit Geschichten voller Kreativität so gut wie irgend möglich vor den Schrecken und Gefahren des Krieges zu bewahren.In "The Enchanted World" erschaffen Kinder in einer Zeit kriegerischer Auseinandersetzungen magische Welten für sich und ihre Freunde. Dabei sind Ausdauer und Fantasie gefordert. "Wir wollten ein friedvolles Spiel und gleichzeitig ein Märchen erschaffen", sagen Zubcevic und Ramadan, "in dem eine verzauberte Welt entsteht, die besser ist als alles, was vorher war." Die Entwickler hoffen, dass sich sowohl Kinder als auch ihre Eltern an dem Spiel erfreuen können.Ein vollkommen anderes Erlebnis bietet hingegen "Card of Darkness". In diesem Kartenspiel des Entwicklers Zach Gage muss der Gamer zahlreiche Herausforderungen meistern, wobei auch der Humor nicht zu kurz kommt. "Overland" wiederum ist ein apokalyptisches Adventure, in dem die Developer Adam und Bekah Saltsman Elemente aus Brettspielen, Büchern und Filmen kombinieren. Der Spieler muss im Verlauf einer Reise durch die verfallenden Vereinigten Staaten unter anderem immer wieder nach Nahrung suchen und Überlebende retten. "Patterned" von Nate Dicken schließlich ist ein Puzzle, das vor allem durch die Gestaltung der Elemente besticht, die von 15 Designern entworfen wurden.Die Entwickler dieser vier Games betonen die Bedeutung, welche Apple Arcade und das iPhone für sie haben. Nate Dicken etwa sagt, er habe "Patterned" nur entwickelt, weil es Apples Spiele-Flatrate gebe. Zach Gage sieht in Apple Arcade eine Plattform, welche Developer von lästigen Zwängen befreie. So müsse er etwa bei der Entwicklung eines Spiels nicht darüber nachdenken, wie er Werbung einbauen könne.