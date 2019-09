Apple Arcade: Entwicklerzahl fast verdreifacht – einige namhafte Hersteller mit an Bord

Viele neue Entwickler

Gestern gab Apple bekannt, dass der Spiele-Abo-Dienst "Apple Arcade" am 19. September starten wird – vorerst nur auf iPhone und iPad. Der Grund dahinter ist, dass Apple Arcade macOS Catalina voraussetzt, das erst im Oktober erscheint. Ein genauer Starttermin von macOS Catalina ist noch nicht bekannt. Mit Apple Arcade lassen sich über 100 Games gegen eine monatliche Gebühr von 4,99 Dollar spielen – ohne Werbung oder In-App-Käufe und über alle Apple-Plattformen hinweg. Speicherstände werden automatisch über iCloud abgeglichen, sodass die Spiele auf jeder Plattform fortgesetzt werden können.Die gestrige Präsentation wurde von vielen etwas ernüchternd aufgenommen. Bei den gezeigten drei Spieletitel scheint es sich eher um Quick-Fix-Games mit sehr geringer Tiefe zu handeln statt um vollwertige Spiele-Titel, die Kunden längere Zeit fesseln. Apple präsentierte "Frogger in Toy Town", "Shinsekai: Into The Depths" und "Sayonara Wild Hearts" auf der Bühne – und alle scheinen nur ein sehr seichtes Gameplay zu bieten.Doch vielleicht gibt es Hoffnung, dass in Zukunft über Apple Arcade auch Spiele-Titel erscheinen werden, die über etwas mehr Tiefe verfügen. Im März zeigte Apple auf der Bühne eine Zusammenstellung von 35 Entwicklern, welche Titel für Apple Arcade entwickeln:Gestern zeigte Apple eine sehr ähnliche Übersicht – doch statt den 35 Entwicklern präsentierte Apple nun 92 Spiele-Schmieden, welche für Apple Arcade Spiele programmieren:Unter den neu hinzugekommenen Entwicklerschmieden finden sich unter anderem folgende namhafte Firmen:– bekannt durch Ghosts ’n Goblins, Mega Man, Street Fighter und Resident Evil– bekannt durch die sehr populäre Final-Fantasy-Reihe– bekannt durch die Anno-Reihe, Price of Persia (die Neuauflage), The Crew, Far Cry– bekannt durch Dark Souls, Ridge Racer, Tekken, Project CARSDies könnte ein Hinweis sein, dass sich Apple Arcade zukünftig nicht nur an Gelegenheitsspieler richtet, sondern auch an Spieler, welche eine gewisse Tiefe und Komplexität erwarten.