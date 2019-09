„Let the games begin“: Viele Apple Arcade-Spiele in YouTube-Video zu sehen

Erster Eindruck vieler Apple Arcade-Spiele

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Towaga: Among Shadows

Mosaic

Overland

Manifold Garden

Lifeslide

Where Cards Fall

WHAT THE GOLF

ChuChu Rocket! Universe

Cat Quest II

The Enchanted World

Hot Lava

EarthNight

Skate City

Jenny LeClue - Detectivu

LEGO Brawls

Sayonara: Wild Hearts

Sonic Racing

Pac-Man Party Royale

Frogger in Toy Town

Shinsekai: Into the Depths

Cricket Through the Ages

ShockRods

Redout: Space Assault

Super Impossible Road

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Außer neuen iPhones, dem iPad mit 10,2-Zoll-Display und aktualisierten Modellen der Apple Watch hat das Unternehmen aus Cupertino am Dienstag auch Details zum Markstart von Apple Arcade bekanntgegeben. Der Abodienst für Spiele startet demnach am 19. September.Apple zeigte während der Keynote bereits einige Demos von Gaming-Titeln, die Abonnenten des neuen Services spielen können. Im neuen YouTube-Clip „Apple Arcade – Let the games begin“ demonstriert Apple viele weitere Spiele, die Nutzern des Services zur Verfügung stehen.Apple veranschaulicht in weniger als 2 Minuten, was Anwender von den einzelnen Spieletiteln erwarten können. Das YouTube-Video zeigt kurze Ausschnitte des jeweiligen Gameplays. Folgende Spiele sind in dem Clip zu sehen:Apple Arcade wird für iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV verfügbar sein. Nutzer bekommen zum Marktstart am 19. September Zugriff auf über 100 Spiele, die weder Werbung noch In-App-Käufe enthalten. Der Preis des Dienstes beträgt 4,99 Euro pro Monat.