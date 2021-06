AirPower: Apple arbeitet angeblich noch immer an einer Multi-Device-Ladematte

Bloomberg: Das Projekt ist nicht tot



Apple will den Markt nicht anderen überlassen

Apples erster Versuch, eine Matte zum gleichzeitigen Aufladen mehrerer Geräte zu entwickeln, ging gründlich in die Hose. AirPower wurde im Herbst 2017 angekündigt, eineinhalb Jahre später allerdings wieder eingestellt – ohne dass je ein Kunde besagtes Produkt bestellen konnte. Von Apple war damals zu hören, Qualitätsprobleme seien der Grund, warum man die Ladematte nicht auf den Markt brachte. Wie es aus diversen Quellen hieß, bekam Apple unter anderem die starke Wärmeentwicklung nicht in den Griff. Das Grundkonzept besagte, Geräte in beliebiger Positionierung aufzulegen, was jedoch eine Vielzahl an Spulen im Inneren erforderte. Genau daran bissen sich die Ingenieursabteilungen hingegen die Zähne aus.Mehrfach hieß es seitdem, Apple habe das Interesse an dieser Produktkategorie nicht aufgegeben und forsche immer noch intensiv an Ladematten. Diese sollen, genauso wie AirPower, mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen können. Nachdem in den vergangenen Monaten schon einige Berichte davon sprachen, Apple habe das Projekt trotz öffentlicher Absage fortgeführt, bläst Bloomberg jetzt in dasselbe Horn . Unbekannt ist hingegen, ob man in Cupertino davon ausgeht, jemals AirPower bzw. ein Nachfolgeprodukt zur Marktreife zu bringen. Auch Bloomberg spricht nämlich nur von Forschung, nicht von aktiver Produktentwicklung mit bevorstehendem Verkaufsstart.Unter Marktbeobachtern gilt es als sehr wahrscheinlich, zumindest irgendeine Art von Ladematte mit Apple-Logo zu sehen – und sei es nur für ein einzelnes Gerät. Apple wolle den Markt nicht komplett Drittanbietern überlassen, außerdem gebe es Erwägungen, zukünftige iPhones ganz ohne Anschlüsse zu entwerfen. Ähnliche Informationen hatten der Leaker Jon Prosser sowie Ming-Chi Kuo beigesteuert. Wie schon im Artikel bezüglich der 2022er Generation des iPad Pro dargelegt , arbeitet Apple auch an kabellosem Laden über Distanz. Genau wie im Falle der Ladematte gilt hier aber, dass wohl keine Veröffentlichung in naher Zukunft realistisch ist – zumal besagtes "Strom-WLAN" noch einmal ganz andere Herausforderungen mitbringt.