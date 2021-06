App Store: Nie gaben Nutzer mehr Geld aus

Rekordwert bei App-Store-Einnahmen – aber leichter Wachstumsrückgang

Google mit weniger Einnahmen – aber stärkerem Wachstum

TikTok der Überflieger bei iPhone und Co.

Apple ist mit dem App Store weiterhin auf deutlichem Wachstumskurs. Das geht aus Daten des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower hervor. Das Unternehmen aus Cupertino erwirtschaftete demnach im ersten Halbjahr 2021 rund 41,5 Milliarden US-Dollar über den App Store – und damit mehr als jemals zuvor. Darin eingerechnet sind Einnahmen über App-Verkäufe, kostenpflichtige Abonnements und weitere Umsatzbringer des digitalen Software-Shops. Googles Play Store generiert nach wie vor weniger Umsätze. Doch zumindest hinsichtlich des prozentualen Wachstums zieht der Store des Suchmaschinen-Riesen an Apple vorbei.Die 41,5 Milliarden US-Dollar des App Store entsprechen einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 22,1 Prozent. Das ist zwar ein spürbarer Sprung nach vorne, jedoch liegt die Prozentzahl etwas unterhalb des Vergleichswerts aus dem ersten Halbjahr 2020 – seinerzeit betrug der Wachstumswert 29,3 Prozent. Sensor Tower erklärt den leichten Wachstumsrückgang mit der besonderen Situation von vor einem Jahr. Die grassierende Covid-Pandemie und die damit verbundenen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft habe damals für einen Schub an App-Store-Einnahmen gesorgt, da Kunden mehr Zeit als je zuvor mit ihren digitalen Gadgets verbrachten.Apples App Store liegt hinsichtlicher der Umsätze traditionell vor Googles Play Store, obwohl Android-Gerät einen wesentlich höheren Marktanteil als iDevices haben. Auch im ersten Halbjahr 2021 hat sich daran nichts geändert. Mit Play-Store-Einnahmen von 23,4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete Google nur etwas mehr als die Hälfte des App Store. Beim Wachstum hingegen gelingt Google ein größerer Sprung als Apple. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 generierte der Play Store 30 Prozent mehr Einnahmen, so Sensor Tower.Bei den Top-Anwendungen beider Software-Stores zeigen sich ebenso Unterschiede. Sowohl bei Downloads als auch Umsätzen liegt TikTok in Apples App Store mit Einnahmen von fast einer Milliarde US-Dollar vorne. Die Top 5 der weltweit einnahmestärksten Apps bei iDevices komplettieren YouTube, Tinder, Tencent Video und der chinesische Video-On-Demand-Anbieter IQiyi. Für die meisten Downloads sorgten hinter TikTok die Anwendungen YouTube, Instagram, WhatsApp und Zoom.Im Google Play Store besteht die Top 5 der umsatzstärksten Apps aus Google One, Piccoma, Disney+, Twitch und Line Manga. Bei den Downloads sind es Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp und Telegram.