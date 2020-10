App Store vs. Google Play Store: Apple bei den Umsätzen weiterhin deutlich vorne - große Zuwächse in beiden Lagern

App Store weit vor Google Play Store

Corona als Stimulation für App-Umsatz

TikTok mit höchstem Umsatz aller Nicht-Spiele-Apps

Beim Vergleich von Apples App Store und Googles Play Store zeigt sich seit vielen Jahren ein großer Unterschied zwischen den beiden Plattformen. Während Android-Geräte zwar - je nach Land - einen deutlich höheren Marktanteil als iPhones und iPads haben, ist der via App Store generierte Umsatz wesentlich höher als der des virtuellen Software-Ladens von Google. Daran ändert sich auch dieses Jahr nichts, wie aktuelle Zahlen von Sensor Tower zeigen. Dem Marktforschungsunternehmen zufolge erwirtschaftete Apples Store im dritten Quartal 2020 fast doppelt so viele Einnahmen wie Google Play.Sensor Tower beruft sich in der Studie auf eigene ausgewählte Datenerhebungen, weshalb es sich bei den Werten um Hochrechnungen handelt. Apple nennt bezüglich des App Stores keine genauen Werte, sondern rechnet dessen Umsatz bei den Quartalszahlenverkündungen immer mit anderen Einnahmen als „Services“ zusammen. Das Unternehmen aus Cupertino generierte laut Sensor Tower im abgelaufenen Quartal weltweit rund 19 Milliarden US-Dollar an App-Store-Umsatz, was einer Steigerung von fast einem Drittel im Vergleich zum gleichen Vorjahresquartal entspricht. In die Summe fließen Einnahmen aus App-Käufen, In-App-Käufen und Abonnements ein.Zum Vergleich: Google nahm über den hauseigenen Play Store im dritten Quartal „nur“ etwa 10,3 Milliarden US-Dollar ein - das sind 34 Prozent mehr als im dritten Quartal 2019. Letztes Jahr lag der Wert von Google bei 7,7 Milliarden US-Dollar, Apple brachte es im gleichen Zeitraum auf 14,5 Milliarden US-Dollar.Die anhaltende Corona-Pandemie stimulierte die Software-Umsätze sowohl im Play Store als auch im App Store. Schon beim zweiten Quartal 2020 zeigten sich steigende Umsätze, die auf verstärkte Käufe und Abonnements zur Pandemie-Zeit hindeuteten.Die Social-Media-App TikTok generierte im dritten Quartal weltweit die höchsten Einnahmen aller Nicht-Spiele-Anwendungen. Dahinter folgen YouTube, Tinder, Tencent Video und Disney+. Bei den Installationen liegt TikTok ebenfalls vorne, gefolgt von Facebook, Zoom, WhatsApp und Instagram. Bei den Spielen bilden „Honor of Kings“, PUBG Mobile, Pokémon GO, Coin Master und Roblox die Top 5 der umsatzstärksten Games.