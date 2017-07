Apogee, Hersteller von professionellem Audio-Equipment hat eine neue Version seiner Treiber für Apples Musiksoftware Logic Pro veröffentlicht. Diese bietet eine Erleichterung für Recording-Sessions, denn durch das neue Direct Monitoring muss zu Prüfung der aktuellen Aufnahme nicht auf zusätzliche Hardware-Anzeigen zurückgegriffen.Vielmehr werden Eingangsparameter verzögerungsfrei und ohne (bemerkbare) Latenzen direkt im Logic-Fenster angezeigt. Dazu leitet Apogee die Signalinformationen von den hauseigenen Audio-Interfaces vorbei an Buffer und Filter und zeigt sie direkt in Logic an, sodass manuelle Optimierungen der Anbindung vor den Aufnahmesitzungen nicht mehr notwendig sind.Um in den Genuss der Neuerung zu kommen, ist sowohl der aktuelle Apogee-Treiber in Version 2.0 notwendig, als auch das vor einer Woche erschienene Logic-Update auf Version 10.3.2 . Erst die neuste Version von Logic Pro X enthält nämlich einen Low-Latency-Modus, der auch wie erwartet mit Hardware-Interface zusammenarbeitet.