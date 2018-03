Angenehme Überraschung: watchOS 4.3 verbessert Batterielaufzeit und Performance

In vielen Foren und Communities wird derzeitig über die am Donnerstag erschienenen Aktualisierungen von macOS, iOS, watchOS und tvOS diskutiert. Normalerweise finden sich bereits nach kurzer Zeit diverse Beschwerden über mangelnde Performance und schlechte Batterielaufzeit über alle Kanäle im Internet - nicht so bei watchOS 4.3 Offensichtlich hat Apple neben neuen Features kräftig an der Effizienz von watchOS 4.3 gearbeitet. Vielen Nutzer-Berichten (hier exemplarisch auf Reddit.com: ) und eigener Erfahrung in der Redaktion nach verbessert watchOS 4.3 merklich die Performance und die Batterielaufzeit. Besonders auffällig ist dies bei der allerersten Generation der Apple Watch, welche seit watchOS 4.0 häufig große Pausen während der Benutzung einlegte. Nutzer berichten darüber, dass Programme, die sich im Watch-Dock befinden, nun ohne größere Verzögerungen benutzt werden können - in watchOS 4.0 bis 4.2 vergingen auf der "Series 0" manchmal 5-30 Sekunden, bis die App schließlich reagierte.Auch die Batterielaufzeit ist mit watchOS 4.3 merklich gestiegen: Nutzer berichten darüber, dass im Vergleich zu den Vorversionen merklich mehr Restlaufzeit am Ende des Tages zur Verfügung steht. Merkwürdigerweise erwähnt Apple in der offiziellen Versionsbeschreibung kein Wort zu der gesteigerten Batterielaufzeit und der merklich verbesserten Performance.