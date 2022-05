App-Studie: iPhone-Nutzer sind deutlich anspruchsvoller als Android-Anwender

Android-Nutzer sind einfacher zufriedenzustellen



Errechneter Score über alle Apps hinweg Errechneter Score über alle Apps hinweg

Fazit: iPhone-Nutzer verlangen von Apps höhere Qualität

Wer sich für ein vergleichsweise hochpreisiges Apple-Produkt entscheidet, erwartet zu Recht auch höhere Qualität als beim Kauf eines günstigen Artikels. Oft lautet das Vorurteil, die große Masse an Smartphone-Nutzern zeigen sich nicht sonderlich anspruchsvoll, weswegen auch die überwiegende Mehrheit der verkauften Geräte auf billigere Android-Devices entfallen. Eine Studie will die Frage zwar nicht in Hinblick auf die Hardware beantworten, möchte aber in Erfahrung bringen, inwiefern sich die Einstellung auf Dienstleistungen von Drittanbietern niederschlägt. Im konkreten Fall ging es darum, welche Ansprüche Nutzer an Apps aus dem iOS App Store bzw. dem Google Playstore stellen.Untersucht wurden von unitQ dazu Apps, die es sowohl unter iOS als auch Android gibt. Zur Auswertung dienten nicht nur die reinen Sterne-Bewertungen, sondern auch geschriebene Rezensionen. Dabei trat eine offensichtliche Diskrepanz zutage, denn der Durchschnittswert lag bei Android-Apps stets deutlich höher – obwohl sich nicht feststellen ließ, dass die iOS-Pendants nennenswerte Qualitätsunterschiede aufwiesen. Vor allem bei den ausgearbeiteten Reviews zeigte sich nämlich, wie viel der typische iPhone-Nutzer zu meckern hatte, da seine Erwartungen an die App nicht erfüllt waren. Im Playstore kamen hingegen sehr oft Kritikpunkte, die in identischer Weise bei der Android-Version vorlagen, gar nicht erst zur Sprache.Auf Grundlage von 122 Millionen analysierten Reviews lautet das Ergebnis daher, dass iPhone-Kunden auch bezüglich iOS-Apps höhere Qualität verlangen. Was nach einer Binsenweisheit klingt – wer mehr bezahlt, verlangt mehr – ließ sich somit gut anhand des generellen Nutzerverhaltens in den App Stores belegen. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass Android-Nutzer per se anspruchsloser sind, immerhin gibt es viele hochwertige und teure Android-Smartphones. Dennoch bleibt als Fazit, im iOS App Store mehr Qualität bieten zu müssen, soll es dieselbe durchschnittliche Kundenbewertung wie unter Android sein.