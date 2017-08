Amazon Echo beschallen nun mehrere Räume synchron

Nachdem Apple auf der Entwicklermesse WWDC in Juni mit dem HomePod einen Siri-Lautsprecher angekündigt hat, versprach Amazon wenig später eine Funktion des Konkurrenten mittels Firmware-Update nachzureichen: Mehrraum-Unterstützung (Multi-Room). Hierbei schalten sich mehrere Alexa-Lautsprecher der Echo-Serie zusammen, um synchron die gleiche Musik wiederzugeben.Amazon musste in diesem Zusammenhang allerdings auch berücksichtigen, dass Lautsprecher während der Musikwiedergabe weiterhin Sprachbefehle entgegen nehmen. So sprechen sich die Lautsprecher ab, damit ein Sprachbefehl nur von einem Lautsprecher verarbeitet wird. Damit sind beispielsweise unschöne Effekte wie eine doppelt aufgegebene Bestellung per Sprache ausgeschlossen.Bislang dominiert Amazon als Pionier mit seinen Echo-Lautsprechern den Markt für heimische Sprach-Lautsprecher und in Deutschland dürfte das noch eine Weile so sein. Apple will den HomePod zunächst nur in den USA auf den Markt bringen. Google Home wird in Deutschland bislang nur verhalten vermarktet.Amazon bietet dagegen hierzulande bereits zwei Modelle an. Neben dem ursprünglichen Echo für aktuell nur 129,99 Euro (-30%) auch noch den kompakteren Echo Dot für 49,99 Euro (-20%). So ist Amazon auch preislich gut positioniert, denn Google Home kostet 149,95 Euro . Apples HomePod soll in den USA gar 349 Dollar kostet, wobei der HomePod in erster Linie ein Hi-Fi-Lautsprecher ist, der sogar eine integrierte Raumvermessung enthält, um für einen optimalen Klang zu sorgen.