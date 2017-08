Google Home erklärt Amazon Echo den Kampf ums Wohnzimmer

Während Apple mit dem HomePod kleine Brötchen backt und zum Jahresende gerade einmal den US-Markt bedienen wird, ist die Konkurrenz hierzulande schon weiter. Nachdem das Amazon Echo bereits seit vergangenem Herbst in deutschen Wohnzimmer anzutreffen ist, gilt dies seit heute auch für Google Home, den lauschenden Lautsprecher des Internet-Riesen.In Google Home kommt natürlich Googles namenloser Sprachassistent zum Einsatz. Mit dem Google Assistent lassen sich nach dem Spruch "Ok Google" nicht nur Musik und Radio abspielen, sondern auch Informationen im Internet und zum Standort abrufen, Wörter übersetzen, Maßeinheiten umrechnen sowie einfache Berechnungen durchführen. Darüber hinaus werden Timer und Wecker sowie Einkaufsliste und Kalender geboten.Bezüglich Heimautomatisierung steht bei passendem Zubehör eine Lichtsteuerung zu Verfügung. Ebenso lässt sich mittels Chromecast der Fernseher steuern. Um alle Funktionen nutzen zu können, ist die Registrierung eines Google-Kontos erforderlich. Informationen werden in der Google Cloud abgelegt, damit der Google Assistent bei Bedarf Anfragen mit bestehenden Informationen verknüpfen kann.Unter anderem bei MediaMarkt ist Google Home seit heute erhältlich, und kostet dort 148,99 Euro . Im Vergleich Amazon Echo mit 179,99 Euro ist dies etwas günstiger, doch hat Amazon mit Blick auf die Konkurrenz wiederum den Preis für kurze Zeit um 50 Euro reduziert, sodass das Amazon Echo mit 129,99 Euro aktuell günstiger ist.