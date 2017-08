Antwort auf HomePod: Amazon plant Echo mit Mehrraum-Unterstützung

Amazon vollzog als erster großer Anbieter mit einem Smartspeaker den Schritt in das Wohnzimmer, um dort Sprachbefehle für Bestellungen, Informationsfragen und Musiksteuerung entgegenzunehmen. Neben Apple haben auch einige andere Anbieter wie Google und Samsung alternative Lösungen auf den Markt gebracht oder zumindest angekündigt. So wird es womöglich Zeit für Amazon, auf die Konkurrenz zu reagieren.Nachdem Amazon bereits mit dem Echo Dot und Echo Tap mehrere Alternativen zum größeren Smartspeaker vorgestellt hatte, soll sich nun ein signifikantes Update für den ursprünglichen Echo Smartspeaker in der Vorbereitung befinden. Vor allem Apples angekündigten HomePod nimmt Amazon dabei ins Visier und will die Audio-Funktionalität deutlich ausbauen.Ganz oben auf der Liste steht demnach die Mehrraum-Unterstützung mit mehreren Echo, die sich zu einer Einheit vernetzen können. Hierbei soll sowohl die synchronisierte Musik-Wiedergabe als auch der koordinierte Empfang von Sprachbefehlen möglich sein. Damit schließt das Echo auch zum kleinen Dot auf, welches zumindest den koordinierten Empfang von Sprachbefehlen bereits seit einiger Zeit beherrscht.In wenigen Wochen, vielleicht sogar in wenigen Tagen könnte bereits das zugehörige Update für das Echo erscheinen. Die internen Tests bei Amazon seien positiv verlaufen. Gleichzeitig ist aus anderen Quellen zu hören , dass Amazon an einer verbesserten Variante des Echo arbeitet, die auch eine hochwertige Audio-Qualität bieten soll. Damit würde Amazon ein weiteres Feature des HomePod aufgreifen, welches mit sieben integrierten Speakern und Raummessverfahren eine optimale Musikwiedergabe verspricht.