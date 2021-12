AirTags werden für Autodiebstähle eingesetzt – kanadische Polizei warnt

AirTags kaum merkbar am Fahrzeug versteckt

Apple bessert bei AirTags nach

Im Grunde dienen Apples AirTags ziemlich klar umrissenen Zwecken: Findet man einen Gegenstand nicht und ist dieser mit einem der smarten Etiketten versehen, so helfen sie bei der Suche. Geht ein Schlüsselbund oder Geldbeutel gar verloren, so erhält der Finder Zugang zu den Kontaktinformationen des Inhabers. Manchmal wird das Funktionsprinzip der AirTags auch zweckentfremdet: So konnte beispielsweise die Route einer per Post und Etikett verschickten Sendung nachverfolgt werden (siehe hier ). Manche Einsatzgebiete sind jedoch krimineller Art: Apple musste viel Kritik einstecken, weil der Schutz vor unerwünschter Verfolgung nicht ausreichend sei. Aktuell warnt die Polizei von York in der kanadischen Provinz Ontario vor Autodiebstählen, bei denen AirTags eine tragende Rolle spielen.In einer Aussendung der York Regional Police warnt die Behörde vor einer neuen Methode, welche den Diebstahl von Fahrzeugen deutlich erleichtere. So würden mehr und mehr Diebe AirTags an Autos anbringen, die bei Einkaufszentren oder in öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden. Wenig überraschend hätten es die Kriminellen vor allem auf hochpreisige Fahrzeuge abgesehen. Der Aufenthaltsort der AirTags ist so gewählt, dass der Fahrer in aller Regel nicht darauf achtet: Laut Polizei befinden sich diese oft in der Nähe der Anhängerkupplung oder des Tankdeckels.Sobald der Fahrzeughalter das Auto auf der Einfahrt des Hauses parkt und die Sicherheitsmaßnahmen gering sind, schlagen die Diebe zu – und bedienen sich dann konventioneller Methoden, um den Wagen zu knacken.Apple traf einige Vorkehrungen, um unerwünschtes Tracking zu unterbinden: So piepen fremde Suchetiketten bisweilen, um auf sich aufmerksam zu machen – was während der Fahrt natürlich keinen allzu großen Nutzen hat. Entsprechende Benachrichtigungen auf dem iPhone werden nicht immer von den Nutzern gelesen. Möglicherweise erlaubt Apple allerdings ab iOS 15.2 das gezielte Aufspüren unerwünschter AirTags – in der dritten Beta strich das Unternehmen dieses Feature jedoch wieder.