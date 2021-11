AirTags: Bug verhindert Einbindung mehrerer Etiketten

Fehlermeldung verhindert das Hinzufügen weiterer AirTags

Quelle: timgvr via Apples Support-Forum

Betroffene hoffen auf Firmware-Update

Wer oftmals Sachen verlegt oder am Aufenthaltsort von Utensilien wie Reisekoffer Interesse zeigt, ist mit Apples AirTags gut bedient: Die Etiketten finden zumeist ohne Probleme in der Jackentasche oder dem Geldbeutel Platz und helfen so ungemein beim Auffinden wichtiger Gegenstände. Viele Nutzer greifen daher beim Kauf des Produkts nicht zur Einzelversion, sondern nehmen gleich das Viererpack. Wem das nicht reicht, kann offiziell ohne Schwierigkeiten bis zu 16 AirTags mit seiner Apple-ID verknüpfen – zumindest in der Theorie. In der Praxis scheitert ein solches Vorhaben oftmals bereits deutlich früher: Ein Bug bereitet einigen Anwendern Kopfzerbrechen.Aktuell berichten einige Anwender in einschlägigen Foren wie Apples Support-Forum von einer ärgerlichen Einschränkung: AirTags lassen sich sich registrieren, wenngleich die Höchstanzahl von 16 Stück noch nicht erreicht wurde. Betroffene erhalten eine Fehlermeldung, welche darauf hinweist, ein bereits verknüpftes Etikett zu entfernen:Auffällig ist, dass es manchen Nutzern nicht einmal möglich ist, einen zweiten oder dritten AirTag einzubinden, andere wiederum bereits 15 Etiketten erfolgreich verknüpfen konnten – und am 16. scheitern.Trennen Betroffene einen AirTag von der Apple-ID, führt dies wohl nicht zum Erfolg: Zwar lässt sich dann meistens ein neuer AirTag verknüpfen, der alte führt aber wieder zur oben genannten Fehlermeldung. Manche Anwender berichten, dass sie es nach einigen Tagen erneut versuchen und die Einrichtung dann funktioniert. Ein richtiger Workaround ist nicht bekannt. Apple äußerte sich bislang nicht zu dem Problem – es gilt aber als wahrscheinlich, dass Cupertino an einem Firmware-Update für die Etiketten arbeitet, das den Fehler behebt. Aktualisierungen gab es bereits zuhauf: Die aktuelle Firmware wurde im September veröffentlicht, lautet 1.0.291 und trägt die Build-Nummer 1A291e.