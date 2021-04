AirTags-Verkaufsstart voraus: Apple Store nicht mehr erreichbar

Produktionsvolumen unklar

iMac und iPad Pro erst nächste Woche

Am Dienstag kündigte Apple die neuen AirTags, das iPad Pro 2021 wie auch einen iMac mit Apple-eigenem M1-Prozessor an. Außerdem stellte Apple auch eine neue Farbe für das iPhone 12 und iPhone 12 mini vor: Violett. Die AirTags und die violetten iPhones pflegt Apple soeben im Apple Online Store ein, welcher daher soeben vom Netz gegangen ist. Bestellungen im Apple Store sind daher momentan nicht möglich.Die AirTags wie auch die violetten iPhone-Modelle sollen gegen 14 Uhr bestellbar sein. In der Vergangenheit war es oft so, dass die Bestellungen über die Apple-Store-App auf iPhone und iPad schneller funktionierte als über die Web-Version des Apple Online Stores.Aktuell ist es völlig unklar, wie viele AirTags Apple vor der Vorstellung hat fertigen lassen – es ist also nicht abzuschätzen, ob diese schnell vergriffen sind oder ob Apple über ausreichend Vorrat verfügt. Ein AirTag kostet 35 Euro – im Viererpack kosten die AirTags 119 Euro Interessenten des iPad Pro und des M1-iMacs müssen sich allerdings noch etwas länger gedulden: Bestellungen für diese beiden Geräte nimmt Apple erst am kommenden Freitag, den 30. April, entgegen. Die Auslieferung liegt noch weiter in der Zukunft: Erst in der zweiten Mai-Hälfte soll das iPad Pro oder der iMac bei den Käufern eintreffen.