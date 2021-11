Apple Online Store mit neuen Produkten: Lightning-Gamepad, AirTags-Anhänger und MacBook-Hülle

Lightning-Controller erhält zwei neue Tasten

Zwei neue Anhänger für AirTags

Links: OtterBox Rugged Case, rechts: Incase Woolenex Key Clip

Neue Schutzhüllen für 13-Zoll-MacBooks

Dass Apples hauseigener Online-Store oft die erste Anlaufstelle für Produkte des Konzerns ist, liegt auf der Hand. Allerdings bieten die Internetseite sowie die Geschäftslokale auch eine Plattform für ausgewähltes Zubehör von Drittherstellern. Einmal erweitert das Unternehmen das Sortiment um einige interessante Produkte – Highlight ist wohl die aktualisierte Version eines Game-Controllers.An Spielen mangelt es auf dem iPhone und iPad nicht – neben einer Vielzahl an mehr oder weniger bekannten Titeln trumpft Cupertino mit dem Dienst Apple Arcade auf, das mittlerweile einige durchaus hochkarätige Spiele beinhaltet – darunter auch einen Ableger der bekannten Castlevania -Serie. Die aktuelle Version von iOS und iPadOS versteht sich auch mit den populären Controllern der PlayStation und Xbox. Eine direkte Verbindung über Lightning bietet jedoch ausschließlich der Rotor Riot : Der Controller bezieht seine Energie vom iPhone oder iPad – da er selbst über einen Lightning-Anschluss verfügt, funktioniert das auch in die Gegenrichtung. Die aktualisierte Variante steht nun zum Kauf bereit: Sie bietet zwei neue Tasten für „Home“ und „Optionen“. Rotor Riot Lightning Connected Game Controller für 54,95 Euro im Apple Online StoreOtterBox ist vor allem für robuste und stoßfeste Schutzhüllen bekannt – nun können Besitzer von AirTags das Rugged Case des Unternehmens in den Farben Schwarz und Weiß bei Apple erwerben. Der Woolenex Key Clip von Incase dient ebenfalls der Befestigung eines AirTags, besteht jedoch aus einem leichten Mischgewebe. Es steht in den Farben Graphit sowie Rosé zur Auswahl. OtterBox Rugged Case für 19,95 Euro im Apple Online Store Incase Woolenex Key Clip für 19,95 Euro im Apple Online StoreEbenfalls neu im Portfolio: Das Facet Sleeve für das MacBook Air und MacBook Pro – genauer gesagt für die 13-Zoll-Varianten. Käufer können sich zwischen einer grauen oder schwarzen Variante entscheiden, Rosé ist auch dabei. Den Versandzeitraum gibt Apple mit drei bis vier Wochen an. Dank zweier Innentaschen findet das Netzteil und anderes Zubehör in der Hülle Platz. Incase Facet Sleeve für MacBook Air und MacBook Pro für 39,95 Euro im Apple Online Store