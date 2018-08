AirPower: Preis und Verfügbarkeit durchgesickert?

Zwischen Ankündigung und Verkaufsstart der Ladematte namens "AirPower" wird wohl ein ganzes Jahr liegen. Apple demonstrierte die Lösung zum kabellosen Aufladen anlässlich des September-Events 2017 – verschob die Markteinführung dann aber ganz wesentlich. AirPower ist mehr als nur eine simple Unterlage, die kompatible Geräte via Induktion mit Strom versorgen kann. Stattdessen lassen sich auch mehrere und vor allem verschiedenartige Devices gleichzeitig auflegen – beispielsweise ein iPhone, eine Apple Watch sowie das Ladecase der AirPods. Dem Nutzer steht frei, welche Position er dafür wählt, es müssen keine bestimmten Zonen auf der Matte eingehalten werden.Dies macht allerdings auch ein sehr komplexes System zur Erkennung und Steuerung erforderlich. Einem Bericht zufolge erhält AirPower dafür ein auf iOS basierendes Betriebssystem, denn die Ladelogik für insgesamt 22 unabhängige Spulen zu verwalten ist eine große technische Herausforderung. Für die Verzögerungen verantwortlich war angeblich zu starke Wärmeentwicklung, welche zum Überhitzen der Ladeunterlage führen konnte.Jetzt ist ein weiterer Bericht erschienen, der vom Verkaufsstart im Herbst spricht. AirPower befinde sich derzeit in der letzten Entwicklungsphase, Ingenieure und Entwickler arbeiten nur noch an der Behebung von Fehlern. Unbekannt bleibt, ob die Ladematte zeitgleich mit den neuen iPhones oder zu einem etwas späteren Zeitpunkt erscheint. Auch der Preis ist angeblich durchgesickert. Aus China stammenden Quellen zufolge wird AirPower nicht billig – Apple wolle demnach einen Preis von 149 Dollar veranschlagen. Hierzulande müsste man demnach zwischen 149 und 169 Euro bezahlen, je nach Apples aktuellem Umrechnungskurs.Frühere Stimmen sprachen davon, möglicherweise sogar bis zu 200 Dollar auf den Tisch legen zu müssen. In diesem Fall würden sich aber die meisten Kunden wohl eher für das Produkt eines Drittanbieters entscheiden, selbst wenn dieses dann nicht so komfortabel alle Apple-Geräte inklusive Apple Watch gleichzeitig aufladen kann.