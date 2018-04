AirPort Express: Upgrade auf AirPlay 2 unwahrscheinlich

AirPort Express verschwindet wieder aus Home-App

AirPlay 2 lässt auf sich warten

Nutzer des inzwischen schon fast sechs Jahre alten AirPort-Express-Routers könnten sich zu früh gefreut haben. Zunächst sah es so aus, als erhalte der Apple-Router per Update möglicherweise den Support für die neue Audio-Schnittstelle AirPlay 2.Entsprechende Vermutungen entstanden, weil der AirPort Express in der ersten Beta von iOS 11.4 bei einigen Anwendern innerhalb der Home-App als unterstütztes Gerät auftauchte. Der Router fehlt dagegen in der Home-App-Geräteliste von iOS 11.4 Beta 2.Da der AirPort Express nicht in der Home-App von iOS 11.4 Beta 2 erscheint, sinken die Chancen auf AirPlay-2-Support des Routers. Zugegebenermaßen wäre die Unterstützung eines Routers, der Gerüchten zufolge bei Apple längst auf dem Abstellgleis steht, überraschend. Dennoch bietet sich der Express-Router dank Audio-Ausgang eigentlich hervorragend als Device für AirPlay 2 an. Doch nur Apple weiß, ob das WLAN-Gerät schlussendlich mit AirPlay 2 umgehen kann. In jedem Fall dürfte es noch bis zur finalen Version von iOS 11.4 dauern, bis Gewissheit herrscht.Die auf der WWDC 2017 vorgestellte Schnittstelle hat sich für Apple längst zur Hängepartie entwickelt. Ursprünglich sollte AirPlay 2 zusammen mit iOS 11 erscheinen. Dann hieß es, mit iOS 11.3 sei es endlich soweit. Nutzer warten jedoch immer noch auf die Veröffentlichung. Insbesondere der HomePod muss wegen des fehlenden AirPlay 2 bislang auf einige Kernfunktionen wie Stereosound (gemeinsam mit einem anderen HomePod) und Multiroom-Streaming verzichten. Mit der Beta von iOS 11.4 macht Apple den nächsten Anlauf für die Integration der Schnittstelle.