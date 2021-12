AirPods und MagSafe Ladegerät: Neue Firmware verfügbar

Neue AirPods-Firmware 4C165

Vor den nächsten großen System-Updates macOS 12.1, iOS 15.2 und Co. hat Apple neue Firmware-Versionen für AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro und AirPods Max veröffentlicht. Hinzu kommt eine Firmware-Aktualisierung für Apples MagSafe Ladegerät, über das Nutzer iPhones und AirPods mit Strom versorgen können, ohne das jeweilige Gadget per Kabel zu verbinden.Die genannten AirPods erhalten die neue Firmware mit der Versionsnummer 4C165. Um zu prüfen, ob die Aktualisierung schon installiert ist, genügt ein Blick in die Einstellungen des mit den Kopfhörern verbundenen iPhones oder iPads: Einstellungen > Allgemein > Info > AirPods (Pro/Max). Dort sollte die Firmware-Version "4C165" abgebildet sein. Steht stattdessen die Nummer 4A400 (AirPods Max), 4A402 (AirPods Pro) oder 4B66 (AirPods 3) in der Liste, handelt es sich um eine ältere Firmware und die Aktualisierung wurde noch nicht installiert.Wie auch bei vorherigen AirPods-Aktualisierungen haben Anwender keine Möglichkeit, den Installationsprozess manuell anzustoßen. Es gibt keinen Button oder ähnliches dafür. In der Regel hilft es, die AirPods aufzusetzen und mit dem iPhone zu verbinden – danach werden sie zurück in das Ladecase getan und via Lightning-Kabel mit der Steckdose verbunden. Aber auch ohne besondere Maßnahmen sollte die Firmware spätestens innerhalb weniger Tage aufgespielt sein. Da Apple bei AirPods-Updates auf Erläuterungen hinsichtlich der Änderungen verzichtet, lässt sich über mögliche Neuerungen nur spekulieren. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um ein routinemäßiges Update, das ausschließlich Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen bietet.Zusätzlich zu den AirPods stellt Apple auch eine neue Firmware für das MagSafe‌ Ladegerät (Apple Store: ) zur Verfügung. Die Aktualisierung hat die Versionsnummer 10M229. Ob die neue Version schon aufgespielt ist, lässt sich – ebenso wie bei den AirPods – über "Einstellungen > Allgemein > Info" herausfinden. Auch hier können Anwender den Update-Prozess nicht manuell einleiten. Damit der automatische Update-Vorgang startet, muss das Ladegerät sowohl mit dem Strom als auch einem Apple-Gerät verbunden sein. Über die in der Firmware enthaltenen Neuerungen gibt es keine Informationen.