AirPods Pro & AirPods Max: Versprochenes Firmware-Update ist da

Ortung verlorener Geräte

Automatische Installation

Update auch für Beats

Wie zur WWDC 2021 im Juni bereits bekannt wurde, will Apple sowohl AirPods Pro als auch AirPods Max vollständig in das "Wo ist?"-Netzwerk einbinden. Bislang gab es diesbezüglich nämlich eine spürbare Einschränkung. Hat man seine AirPods verloren oder irgendwo liegen gelassen, zeigt die "Wo ist?"-App in aller Regel lediglich die letzte bekannte Position an – basierend auf der letzten Kommunikation mit den Kopfhörern. Verlässlich aufspüren lassen sie sich nur, wenn sie aktiv über Bluetooth mit einem iPhone, iPad oder Mac verbunden sind und sich in dessen Reichweite befinden. Nun hat Apple das entsprechende Firmware-Update veröffentlicht und macht die Ortung verlegter AirPods Pro und AirPods Max einfacher.Wer fortan seine AirPods für die "Wo ist?"-Suchfunktion hinterlegt, verbessert die Chancen einer erfolgreichen Bergung: Die Geräte übermitteln dann in regelmäßigen Abständen ihre Position an Apples Server, dabei bedienen sie sich aller iPhones und iPads, in deren Bluetooth-Reichweite sie sich befinden. Bei der anschließenden Suche wird der Nutzer dann erst per gröberer Ortung in Richtung seines kostbaren Zubehörs geleitet – und sobald man sich in Bluetooth-Reichweite befindet, auch zur exakten Position.Die Installation von Firmware 4A400 erfolgt automatisch, es gibt derzeit keine Möglichkeit, manuelle Updates anzustoßen. Ob die neue Version bereits läuft, lässt sich auf einem verbundenen iPhone oder iPad über "Einstellungen > Allgemein > Info > AirPods feststellen. Das beschriebene Ortungs-Feature steht nicht für die regulären AirPods der ersten und zweiten Generation zur Verfügung. Da die AirPods 3 noch immer nicht angekündigt sind, weiß derzeit auch niemand, ob es sich dauerhaft um ein Pro-Feature handeln wird.Auch für verschiedene Beats-Modelle stellt Apple neue Software bereit, die Firmware-Version lautet 4A394. Betroffen sind Beats Solo Pro, Powerbeats 4 und Powerbeats Pro. Mangels Release Notes oder entsprechender Beats-Ohrhörer im Büro können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht bestätigen, dass die Einbindung ins "Wo ist?"-Netzwerk genauso wie im Falle der AirPods funktioniert.