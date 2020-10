AirPods defekt oder nur verstopft? Apple verfügt offenbar über ein neues Testgerät

Hörstöpsel-Diagnose mit spezieller iPhone-App

Apple will Service-Aufwand reduzieren

Nicht für AirPods Pro geeignet

AirPods mit kabelgebundenem Ladecase

AirPods mit kabellosem Ladecase

AirPods Pro

Das Design ist ganz und gar nicht Apple-like, aber das ist in diesem Fall auch nicht erforderlich. Das jüngste Gerät aus Cupertino ist nämlich nicht für Endkunden bestimmt, sondern tut seinen Dienst in Apple Stores und zertifizierten Reparaturwerkstätten. Diesen stellt der iPhone-Konzern in nächster Zeit eine Testvorrichtung zur Verfügung, mit der sich AirPods überprüfen lassen.Zwei Fotos des etwas klobig wirkenden braunen Geräts hat der bekannte Leaker "Fudge" jetzt auf Twitter veröffentlicht. Die AirPods werden in die Testvorrichtung eingelegt, dabei weisen die Sound-Ausgänge der Hörstöpsel in Richtung eines iPhones, das ebenfalls Platz in der Halterung findet. Mithilfe einer speziellen Diagnose-App können die Service-Mitarbeiter im Apple Store oder in einer autorisierten Reparaturwerkstatt dann die Klangeigenschaften analysieren. Dem Tweet zufolge funktioniert das Verfahren auf ähnliche Art und Weise wie der Audio-Test für iPhones, welcher bereits seit langer Zeit zum Einsatz kommt.Apple will mit der neuen Testvorrichtung aller Wahrscheinlichkeit nach die Zahl der Fälle reduzieren, in denen AirPods wegen angeblicher Audio-Probleme ausgetauscht werden, ohne dem Problem zuvor auf den Grund gehen zu können. Das Diagnose-Gerät ermöglicht eine schnelle Feststellung, ob es sich bei dem vom Kunden bemängelten Fehler beispielsweise lediglich um eine Verschmutzung handelt, welche Lautstärke und Klangqualität beeinträchtigt. In solchen Fällen, die offenbar in der Vergangenheit häufiger vorgekommen sind, genügt naturgemäß eine Reinigung, ein Austausch der AirPods ist nicht erforderlich. Zudem basieren manche Nutzer-Reklamationen wohl auch auf einer Beeinträchtigung des Hörvermögens, das lässt sich mit dem neuen Diagnose-Verfahren ebenfalls feststellen.Den Bildern zufolge können mit der Vorrichtung AirPods der ersten und zweiten Generation getestet werden. Für die Analyse von AirPods Pro ist das Gerät augenscheinlich nicht vorgesehen. Die Halterung für die Hörstöpsel erweckt allerdings den Eindruck, austauschbar zu sein, möglicherweise verfügt Apple also auch über eine Ausführung für die ANC-Ohrhörer. Wann das Tool sämtlichen Apples Stores und autorisierten Service-Providern zur Verfügung steht, ist nicht bekannt.bei Amazonbei Amazonbei Amazon