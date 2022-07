AirPods Max: Apple-Patent weist auf erheblich verbessertes Smart Case hin

Apple sichert sich Patent auf neuartige Tasche



Magnetischer Verschluss aus zwei Elementen

Besserer Schutz als beim Smart Case der AirPods Max

AirPods Max

Apples Highend-Kopfhörer namens AirPods Max sind äußerst hochwertig, kosten allerdings auch nicht gerade wenig. Rund 460 Euro muss man derzeit für die Over-Ears bei den günstigsten Onlinehändlern zahlen, die unverbindliche Preisempfehlung des kalifornischen Unternehmens beläuft sich sogar auf knapp 613 Euro. Angesichts dieses Werts würden viele Besitzer die Schallwandler vor allem auf Reisen gern in einer robusten Tasche aufbewahren. Apple liefert allerdings lediglich ein Case mit, welches keinen Rundumschutz für die AirPods Max bietet, da es lediglich die Hörkapseln umschließt und zudem oben weitgehend offen ist. Das Design der „Handtasche" wird zudem kontrovers diskutiert.Zukünftige Over-Ears aus Cupertino könnten über eine wesentlich praktischere und vor allem sicherere Aufbewahrungsmöglichkeit verfügen. Darauf deutet ein Patent hin, welches Apple sich jetzt gesichert hat. Die Schutzschrift mit dem wie üblich eher allgemein gehaltenen Titel „Enclosures with flexible magnetic closures and clasps" wurde jetzt vom US Patent & Trademark Office veröffentlicht. Apple beschreibt darin zwar Taschen für alle möglichen Einsatzzwecke, aus den Zeichnungen lässt sich jedoch eindeutig entnehmen, dass die Entwicklungsabteilung vornehmlich Kopfhörer wie die AirPods Max im Blick hatte.Anders als das „Smart Case" des aktuellen Kopfhörers aus Cupertino stellt die im Patentantrag dargestellte Aufbewahrung eine geschlossene Tasche dar. Im Inneren sorgen entsprechend angebrachte Formstücke für eine stabile Platzierung der Over-Ears. Das Hauptaugenmerk richtet Apple allerdings auf den neuartigen Verschluss, welcher den Kern der Schutzschrift darstellt. Dieser besteht aus zwei Elementen: Einem umlaufenden Paar flexibler magnetischer Streifen, welche die beiden separaten Schalen der Tasche miteinander verbinden, sowie einer ebenfalls magnetischen Spange als zusätzliche Sicherung. In der Schutzschrift erläutert Apple eingehend die technischen Details einer solchen Lösung, die im Unterschied etwa zu Reißverschlüssen oder herkömmlichen Klammern weitgehend verschleißfrei ist.Die im Patentantrag beschriebene Tasche umschließt die Over-Ears vollständig. Sie bietet also einen deutlich besseren Schutz als das „Smart Case" der AirPods Max. Das gilt vor allem im Hinblick auf den Kopfbügel, welcher bei der aktuellen Lösung komplett freiliegt. Ob Apple bereits eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kopfhörer entwickelt, bei welcher das jetzt patentierte Prinzip zum Einsatz kommt, ist nicht bekannt. Der kalifornische Konzern reicht regelmäßig Schutzschriften ein, ohne dass die darin genannten Techniken unmittelbar in neue Produkte einfließen.